https://ria.ru/20240815/bolya-1966476586.html

Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам

Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам - РИА Новости, 15.08.2024

Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам

Дипломатическая война, которую Кишинев навязывает Москве, бьет по самим гражданам Молдавии, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:56

2024-08-15T19:56

2024-08-15T19:56

в мире

молдавия

москва

кишинев

василий боля

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дипломатическая война, которую Кишинев навязывает Москве, бьет по самим гражданам Молдавии, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля. "Та дипломатическая война, которую пытается навязать молдавский МИД министерству иностранных дел Российской Федерации - выдворение дипломатов из Молдавии, разного рода проблемы, которые создаются для российских граждан, которые приезжают в Молдавию - они в первую очередь бьют по благосостоянию граждан нашей страны, они бьют по гражданам нашей страны, которые находятся здесь, а их очень много, около полумиллиона", - сказал Боля в четверг журналистам. Он напомнил, что в молдавском посольстве в Москве работает сегодня ограниченное количество дипломатов, и для них будет сложно организовать проведение выборов, чтобы все граждане Молдавии могли высказаться.

https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html

молдавия

москва

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, москва, кишинев, василий боля