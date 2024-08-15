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Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам - РИА Новости, 15.08.2024
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19:56 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/bolya-1966476586.html
Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам
Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам - РИА Новости, 15.08.2024
Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам
Дипломатическая война, которую Кишинев навязывает Москве, бьет по самим гражданам Молдавии, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:56
2024-08-15T19:56
в мире
молдавия
москва
кишинев
василий боля
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дипломатическая война, которую Кишинев навязывает Москве, бьет по самим гражданам Молдавии, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля. "Та дипломатическая война, которую пытается навязать молдавский МИД министерству иностранных дел Российской Федерации - выдворение дипломатов из Молдавии, разного рода проблемы, которые создаются для российских граждан, которые приезжают в Молдавию - они в первую очередь бьют по благосостоянию граждан нашей страны, они бьют по гражданам нашей страны, которые находятся здесь, а их очень много, около полумиллиона", - сказал Боля в четверг журналистам. Он напомнил, что в молдавском посольстве в Москве работает сегодня ограниченное количество дипломатов, и для них будет сложно организовать проведение выборов, чтобы все граждане Молдавии могли высказаться.
https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html
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в мире, молдавия, москва, кишинев, василий боля
В мире, Молдавия, Москва, Кишинев, Василий Боля
Боля: дипломатическая война Кишинева против Москвы бьет по молдаванам

Боля: дипломатическая война Кишинева против России бьет по гражданам Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВасилий Боля
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Василий Боля . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Дипломатическая война, которую Кишинев навязывает Москве, бьет по самим гражданам Молдавии, заявил кандидат в президенты Молдавии, депутат Василий Боля.
«
"Та дипломатическая война, которую пытается навязать молдавский МИД министерству иностранных дел Российской Федерации - выдворение дипломатов из Молдавии, разного рода проблемы, которые создаются для российских граждан, которые приезжают в Молдавию - они в первую очередь бьют по благосостоянию граждан нашей страны, они бьют по гражданам нашей страны, которые находятся здесь, а их очень много, около полумиллиона", - сказал Боля в четверг журналистам.
Он напомнил, что в молдавском посольстве в Москве работает сегодня ограниченное количество дипломатов, и для них будет сложно организовать проведение выборов, чтобы все граждане Молдавии могли высказаться.
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