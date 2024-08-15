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Жители Курской области рассказали о применении Украиной кассетных снарядов - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 15.08.2024 (обновлено: 12:48 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/boepripas-1966327155.html
Жители Курской области рассказали о применении Украиной кассетных снарядов
Жители Курской области рассказали о применении Украиной кассетных снарядов - РИА Новости, 15.08.2024
Жители Курской области рассказали о применении Украиной кассетных снарядов
Жители села Махновка Суджанского района Курской области — мать и сын Оксана и Илья Ермаковы — рассказали РИА Новости, что украинские военные сбросили на них... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:22
2024-08-15T12:48
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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КУРСК, 15 авг — РИА Новости. Жители села Махновка Суджанского района Курской области — мать и сын Оксана и Илья Ермаковы — рассказали РИА Новости, что украинские военные сбросили на них кассетный боеприпас, после чего они решили уехать.Собеседники агентства сообщили, что до 10 августа в селе, которое находится у самой границы с Украиной, было спокойно, бои шли где-то в округе."Перед обедом упала эта кассетная бомба на нас. &lt;…&gt; Я видела, как у соседки что-то взорвалось над землей, пошел черный дым", — рассказала Оксана Ермакова.Сразу после этого обстрела на их улице загорелись два дома.Илья признался, что "было очень громко и страшно", весь дом дрожал.По их словам, боеприпас рвался с характерным шумом, который появляется, когда раздается одновременно много небольших взрывов на обширной площади.К счастью, машина Ермаковых не пострадала, они сразу решили уехать в Курск. По дороге видели много сгоревших гражданских автомобилей.Оксана предположила, что украинские военные использовали дроны, чтобы помешать мирным жителям эвакуироваться.По словам Ильи, он видел по дороге 10-15 таких машин самых обычных людей. Сейчас Ермаковы живут в пункте временного размещения в Курске. Они поддерживают связь с оставшимися в Махновке земляками и волонтерами. По их информации, село заполнено украинскими военными, которые занимаются мародерством.Семья оставила дома кое-какое имущество и уже не уверена, что увидит его вновь. Как подчеркнул Илья, главное, что они живы.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
https://ria.ru/20240815/vsu-1966295131.html
https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html
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353
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Жители Суджанского района о применении ВСУ кассетных боеприпасов
"Было очень громко и страшно. Дом дрожал" Жители курского села Махновка (Суджанский район) рассказали РИА Новости, что украинские военные применяли кассетные боеприпасы
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Жители Курской области рассказали о применении Украиной кассетных снарядов

Жители Курской области рассказали, что ВСУ применили против них кассетную бомбу

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КУРСК, 15 авг — РИА Новости. Жители села Махновка Суджанского района Курской области — мать и сын Оксана и Илья Ермаковы — рассказали РИА Новости, что украинские военные сбросили на них кассетный боеприпас, после чего они решили уехать.
Собеседники агентства сообщили, что до 10 августа в селе, которое находится у самой границы с Украиной, было спокойно, бои шли где-то в округе.
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"Перед обедом упала эта кассетная бомба на нас. <…> Я видела, как у соседки что-то взорвалось над землей, пошел черный дым", — рассказала Оксана Ермакова.
Сразу после этого обстрела на их улице загорелись два дома.
Илья признался, что "было очень громко и страшно", весь дом дрожал.
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По их словам, боеприпас рвался с характерным шумом, который появляется, когда раздается одновременно много небольших взрывов на обширной площади.
К счастью, машина Ермаковых не пострадала, они сразу решили уехать в Курск. По дороге видели много сгоревших гражданских автомобилей.
Оксана предположила, что украинские военные использовали дроны, чтобы помешать мирным жителям эвакуироваться.
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По словам Ильи, он видел по дороге 10-15 таких машин самых обычных людей.
Сейчас Ермаковы живут в пункте временного размещения в Курске. Они поддерживают связь с оставшимися в Махновке земляками и волонтерами. По их информации, село заполнено украинскими военными, которые занимаются мародерством.
Семья оставила дома кое-какое имущество и уже не уверена, что увидит его вновь. Как подчеркнул Илья, главное, что они живы.
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