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"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/blek-1966416427.html
"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024
"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния и отставной РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:51
2024-08-15T15:51
специальная военная операция на украине
сша
курская область
брянская область
россия
ричард блэк
валерий герасимов
апты алаудинов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинская атака достигла кульминационной точки. Начавшаяся атака теряет силу по мере продвижения, если только вы не можете очень быстро получать подкрепление, потому что линии военной поддержки сильно растягиваются. Сейчас для переброски вооружений и прочих припасов ВСУ требуется пройти много миль вместо пары километров &lt;…&gt; Это становится очень сложно, и их атака ослабевает, потому что теперь они рассредоточены", — отметил он.По словам полковника, ВСУ будут вытеснены российскими войсками из Курской области уже в ближайшее время."Русские бросят туда все силы, которые смогут сконцентрировать, и украинцы не продержатся долго — они иссякнут. Так что, по-моему, исход битвы уже решен", — подытожил Блэк.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html
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сша, курская область, брянская область, россия, ричард блэк, валерий герасимов, апты алаудинов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), оборона
Специальная военная операция на Украине, США, Курская область, Брянская область, Россия, Ричард Блэк, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Оборона
"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Блэк: атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинская атака достигла кульминационной точки. Начавшаяся атака теряет силу по мере продвижения, если только вы не можете очень быстро получать подкрепление, потому что линии военной поддержки сильно растягиваются. Сейчас для переброски вооружений и прочих припасов ВСУ требуется пройти много миль вместо пары километров <…> Это становится очень сложно, и их атака ослабевает, потому что теперь они рассредоточены", — отметил он.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Минобороны рассказало об операции по уничтожению боевиков ВСУ под Курском
Вчера, 14:44
По словам полковника, ВСУ будут вытеснены российскими войсками из Курской области уже в ближайшее время.
"Русские бросят туда все силы, которые смогут сконцентрировать, и украинцы не продержатся долго — они иссякнут. Так что, по-моему, исход битвы уже решен", — подытожил Блэк.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
ВС России пресекли попытки прорыва формирований ВСУ в Курской области
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКурская областьБрянская областьРоссияРичард БлэкВалерий ГерасимовАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Оборона
 
 
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