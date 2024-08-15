https://ria.ru/20240815/blek-1966416427.html

"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 15.08.2024

"Исход решен". В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния и отставной РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:51

2024-08-15T15:51

2024-08-15T15:51

специальная военная операция на украине

сша

курская область

брянская область

россия

ричард блэк

валерий герасимов

апты алаудинов

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием позиций, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинская атака достигла кульминационной точки. Начавшаяся атака теряет силу по мере продвижения, если только вы не можете очень быстро получать подкрепление, потому что линии военной поддержки сильно растягиваются. Сейчас для переброски вооружений и прочих припасов ВСУ требуется пройти много миль вместо пары километров <…> Это становится очень сложно, и их атака ослабевает, потому что теперь они рассредоточены", — отметил он.По словам полковника, ВСУ будут вытеснены российскими войсками из Курской области уже в ближайшее время."Русские бросят туда все силы, которые смогут сконцентрировать, и украинцы не продержатся долго — они иссякнут. Так что, по-моему, исход битвы уже решен", — подытожил Блэк.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html

https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html

сша

курская область

брянская область

россия

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