https://ria.ru/20240815/bespilotnik-1966499075.html
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами - РИА Новости, 15.08.2024
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами
Ударный дрон в Запорожской области атаковал автомобиль, в котором возвращались два башкирских депутата после передачи гуманитарной помощи бойцам ВС РФ, один из... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:20
2024-08-15T23:20
2024-08-15T23:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
токмак
константин толкачев
вооруженные силы рф
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УФА, 15 авг - РИА Новости. Ударный дрон в Запорожской области атаковал автомобиль, в котором возвращались два башкирских депутата после передачи гуманитарной помощи бойцам ВС РФ, один из парламентариев ранен, сообщает пресс-служба госсобрания-курултая региона. Уточняется, что автомобиль с депутатами башкирского парламента Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой был атакован ударным дроном, они возвращались в Бердянск на личном автомобиле Уразгулова после передачи гумпомощи. "Возле населенного пункта Токмак в Запорожской области автомобиль был атакован. Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя на автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался", - приводятся слова спикера парламента Башкирии Константина Толкачева. По его словам, в настоящее время депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.
https://ria.ru/20240710/kolesnikov-1958688774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, бердянск, токмак, константин толкачев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Токмак, Константин Толкачев, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами
В Запорожской области ударный дрон атаковал автомобиль с депутатами из Башкирии