https://ria.ru/20240815/bespilotnik-1966499075.html

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами - РИА Новости, 15.08.2024

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с башкирскими депутатами

Ударный дрон в Запорожской области атаковал автомобиль, в котором возвращались два башкирских депутата после передачи гуманитарной помощи бойцам ВС РФ, один из... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:20

2024-08-15T23:20

2024-08-15T23:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

токмак

константин толкачев

вооруженные силы рф

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УФА, 15 авг - РИА Новости. Ударный дрон в Запорожской области атаковал автомобиль, в котором возвращались два башкирских депутата после передачи гуманитарной помощи бойцам ВС РФ, один из парламентариев ранен, сообщает пресс-служба госсобрания-курултая региона. Уточняется, что автомобиль с депутатами башкирского парламента Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой был атакован ударным дроном, они возвращались в Бердянск на личном автомобиле Уразгулова после передачи гумпомощи. "Возле населенного пункта Токмак в Запорожской области автомобиль был атакован. Машина шла на скорости, удар дрона пришелся по крыше, он отлетел и уже в воздухе взорвался. Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя на автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался", - приводятся слова спикера парламента Башкирии Константина Толкачева. По его словам, в настоящее время депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.

https://ria.ru/20240710/kolesnikov-1958688774.html

запорожская область

бердянск

токмак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, бердянск, токмак, константин толкачев, вооруженные силы рф