Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей - РИА Новости, 15.08.2024
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей
Прогнозы о том, что бензин уже в сентябре подорожает до 70 рублей, не имеют под собой оснований — возобновление запрета на экспорт ставит на них крест,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:15
2024-08-15T02:15
экономика
николай вавилов
аи-95
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Прогнозы о том, что бензин уже в сентябре подорожает до 70 рублей, не имеют под собой оснований — возобновление запрета на экспорт ставит на них крест, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Он напомнил, что запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта по 31 августа, но был приостановлен с 20 мая по 30 июля на фоне насыщения рынка. После этого топливо в рознице начало дорожать из-за повышения сезонного спроса, плановых ремонтов на НПЗ и проблем с логистикой. Рост цен ускорился в конце июля. Тогда и появились подобные оценки в СМИ."Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20240805/reyting-1964044455.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55944da5a7749f4f2abb4399b75c57e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, николай вавилов, аи-95, бензин
Экономика, Николай Вавилов, АИ-95, Бензин
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей

Эксперт Вавилов: прогнозы о подорожании бензина в сентябре не имеют оснований

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Прогнозы о том, что бензин уже в сентябре подорожает до 70 рублей, не имеют под собой оснований — возобновление запрета на экспорт ставит на них крест, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Он напомнил, что запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта по 31 августа, но был приостановлен с 20 мая по 30 июля на фоне насыщения рынка. После этого топливо в рознице начало дорожать из-за повышения сезонного спроса, плановых ремонтов на НПЗ и проблем с логистикой. Рост цен ускорился в конце июля. Тогда и появились подобные оценки в СМИ.
"Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы", — заключил эксперт.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Названы регионы – лидеры по ценам на бензин
5 августа, 00:28
 
ЭкономикаНиколай ВавиловАИ-95Бензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала