https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей - РИА Новости, 15.08.2024
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей
Прогнозы о том, что бензин уже в сентябре подорожает до 70 рублей, не имеют под собой оснований — возобновление запрета на экспорт ставит на них крест,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:15
2024-08-15T02:15
2024-08-15T02:15
экономика
николай вавилов
аи-95
бензин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Прогнозы о том, что бензин уже в сентябре подорожает до 70 рублей, не имеют под собой оснований — возобновление запрета на экспорт ставит на них крест, рассказал в интервью агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Он напомнил, что запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта по 31 августа, но был приостановлен с 20 мая по 30 июля на фоне насыщения рынка. После этого топливо в рознице начало дорожать из-за повышения сезонного спроса, плановых ремонтов на НПЗ и проблем с логистикой. Рост цен ускорился в конце июля. Тогда и появились подобные оценки в СМИ."Решение о продлении запрета очень своевременно. Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере не обоснованы", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20240805/reyting-1964044455.html
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экономика, николай вавилов, аи-95, бензин
Экономика, Николай Вавилов, АИ-95, Бензин
Экономист объяснил, в чем подвох с бензином по 70 рублей
Эксперт Вавилов: прогнозы о подорожании бензина в сентябре не имеют оснований