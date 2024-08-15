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Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью - РИА Новости, 15.08.2024
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18:54 15.08.2024 (обновлено: 18:55 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/belousov-1966458171.html
Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью
Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью - РИА Новости, 15.08.2024
Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью
Ключевая задача Координационного совета по безопасности приграничных регионов - обеспечение российских войск вооружением, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:54
2024-08-15T18:55
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ключевая задача Координационного совета по безопасности приграничных регионов - обеспечение российских войск вооружением, сообщили в Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства обозначил ключевые задачи Координационного совета: эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.
https://ria.ru/20240815/belousov-1966457180.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Белоусов
Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью

Белоусов: Ключевая задача нового Координационного совета — обеспечение войск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ключевая задача Координационного совета по безопасности приграничных регионов - обеспечение российских войск вооружением, сообщили в Минобороны РФ.
"Глава российского военного ведомства обозначил ключевые задачи Координационного совета: эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Вчера, 18:51
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Андрей Белоусов
 
 
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