https://ria.ru/20240815/belousov-1966458171.html

Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью

Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью - РИА Новости, 15.08.2024

Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью

Ключевая задача Координационного совета по безопасности приграничных регионов - обеспечение российских войск вооружением, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:54

2024-08-15T18:54

2024-08-15T18:55

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

андрей белоусов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ключевая задача Координационного совета по безопасности приграничных регионов - обеспечение российских войск вооружением, сообщили в Минобороны РФ. "Глава российского военного ведомства обозначил ключевые задачи Координационного совета: эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.

https://ria.ru/20240815/belousov-1966457180.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов