https://ria.ru/20240815/bajden-1966439869.html

СМИ: Байден уверен, что смог бы победить Трампа

СМИ: Байден уверен, что смог бы победить Трампа - РИА Новости, 15.08.2024

СМИ: Байден уверен, что смог бы победить Трампа

Президент США Джо Байден отказался переизбираться, поскольку оказался в политической изоляции со стороны однопартийцев, но сам по-прежнему верит, что смог бы... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:22

2024-08-15T17:22

2024-08-15T17:22

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался переизбираться, поскольку оказался в политической изоляции со стороны однопартийцев, но сам по-прежнему верит, что смог бы вновь победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах главы государства, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники. "Как утверждают близкие к президенту Байдену люди, он по-прежнему верит в то, что смог бы выиграть второй срок. Однако он пришел к осознанию, что эта битва разорвала бы на части Демократическую партию, которой он служил всю свою жизнь", - сообщает издание. Утверждается, что ближайшие советники Байдена Стив Ричетти и Майк Донилон, которые находились рядом с главой государства перед принятием решения о его выходе из предвыборной гонки, указали президенту на то, что он оказался политически изолирован, слишком многие союзники желают его ухода. В дальнейшем, по их словам, положение Байдена лишь ухудшилось бы. Кроме того, Ричетти и Донилон представили президенту последние результаты опросов, показывавшие отставание Байдена от Трампа как на национальном уровне, так и в ключевых колеблющихся штатах, от которых зависит исход всего голосования. Тем не менее, окружение президента уверяло его, что это отставание можно было бы компенсировать. "Путь к победе был, но битва стала бы отвратительной. Президент оказался бы против своих доноров, половины своей партии в конгрессе и демократических избирателей, которые пришли к выводу, что он слишком стар для победы", - утверждает газета. В результате, по информации издания, 20 июля позиция президента изменилась, поскольку он стал осознавать, что ему придется вести "битву в одиночку" без поддержки однопартийцев. После обсуждений с советниками и с членами семьи глава государства начал готовить заявление об отказе от переизбрания, а на следующий день оно было опубликовано. Таким образом была поставлена точка в полувековой политической карьере Байдена. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240814/bayden-1966271842.html

https://ria.ru/20240814/kharris-1966205994.html

https://ria.ru/20240814/opros-1966172302.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024