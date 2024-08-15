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В Петербурге сгорели три автобуса
В Петербурге сгорели три автобуса - РИА Новости, 15.08.2024
В Петербурге сгорели три автобуса
Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:40
2024-08-15T17:40
2024-08-15T17:51
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ. "Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса", – говорится в сообщении. Возгорание ликвидировано в 17.18 мск, сведения о пострадавших не поступали. На Днепропетровской улице, 63 находится автомобильная стоянка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге сгорели три автобуса
МЧС: на Днепропетровской улице в Петербурге полностью сгорели три автобуса