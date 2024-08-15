Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге сгорели три автобуса - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 15.08.2024 (обновлено: 17:51 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966443020.html
В Петербурге сгорели три автобуса
В Петербурге сгорели три автобуса - РИА Новости, 15.08.2024
В Петербурге сгорели три автобуса
Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:40
2024-08-15T17:51
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966445512_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_3cd779249c1c5db61c1739cd63f23fad.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ. "Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса", – говорится в сообщении. Возгорание ликвидировано в 17.18 мск, сведения о пострадавших не поступали. На Днепропетровской улице, 63 находится автомобильная стоянка.
https://ria.ru/20240729/avtobus-1962711164.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966445512_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_be4686c36246701f9488c4b6e682ae5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге сгорели три автобуса

МЧС: на Днепропетровской улице в Петербурге полностью сгорели три автобуса

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramТри автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Три автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Три автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ.
«
"Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса", – говорится в сообщении.
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramТри автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Три автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Три автобуса сгорели у автовокзала во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Возгорание ликвидировано в 17.18 мск, сведения о пострадавших не поступали.
На Днепропетровской улице, 63 находится автомобильная стоянка.
Сгоревший автобус на трассе в Брюховецком районе Краснодарскоого края - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
На Кубани рейсовый автобус сгорел во время движения
29 июля, 15:16
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала