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В Петербурге сгорели три автобуса

В Петербурге сгорели три автобуса - РИА Новости, 15.08.2024

В Петербурге сгорели три автобуса

Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T17:40

2024-08-15T17:40

2024-08-15T17:51

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Пожар произошел в четверг днем на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге, огонь полностью уничтожил три автобуса, сообщило городское управление МЧС РФ. "Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса", – говорится в сообщении. Возгорание ликвидировано в 17.18 мск, сведения о пострадавших не поступали. На Днепропетровской улице, 63 находится автомобильная стоянка.

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санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)