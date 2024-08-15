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Исследователь рассказал об астероиде, уничтожившем динозавров - РИА Новости, 15.08.2024
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Наука
 
22:42 15.08.2024 (обновлено: 23:43 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/asteroid-1966495898.html
Исследователь рассказал об астероиде, уничтожившем динозавров
Исследователь рассказал об астероиде, уничтожившем динозавров - РИА Новости, 15.08.2024
Исследователь рассказал об астероиде, уничтожившем динозавров
Астероид, уничтоживший динозавров, был богат углеродом и прилетел из-за пределов Юпитера, пишет издание Newsweek со ссылкой на профессора-исследователя геохимии РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T22:42
2024-08-15T23:43
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Астероид, уничтоживший динозавров, был богат углеродом и прилетел из-за пределов Юпитера, пишет издание Newsweek со ссылкой на профессора-исследователя геохимии Брюссельского свободного университета Стивена Годериса. &quot;Открытие позволило установить происхождение ударяющего тела и получить ключевые сведения о его химическом составе. Выяснилось, что это редкий богатый углеродом космический камень, прилетевший из-за пределов Юпитера&quot;, — указано в материале.Ученый рассказал изданию, что состав различных астероидов, скорее всего, представляет собой материал из внутренней и внешней Солнечной системы, причем углеродистые породы находятся дальше. Современные модели предполагают, что это связано с быстрым ростом Юпитера, который препятствовал масштабной миграции материала изнутри и снаружи его орбиты. По словам Годериса, при изучении образцов с места падения астероида выяснилось, что он отличается от любых других, образовавшихся за последние 500 миллионов лет или около того, в которых на сегодняшний день измеряли соотношения изотопов рутения. Он отметил, что все они указывают на внутреннее происхождение Солнечной системы. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Science, не согласовываются с теориями о том, что объектом столкновения на самом деле была комета, состоящая из льда и пыли.
https://ria.ru/20240521/dinozavr-1947530131.html
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Исследователь рассказал об астероиде, уничтожившем динозавров

Newsweek: уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера

© Depositphotos.com / milangucciПланета окруженная астероидами
Планета окруженная астероидами - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Depositphotos.com / milangucci
Планета окруженная астероидами. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Астероид, уничтоживший динозавров, был богат углеродом и прилетел из-за пределов Юпитера, пишет издание Newsweek со ссылкой на профессора-исследователя геохимии Брюссельского свободного университета Стивена Годериса.
«

"Открытие позволило установить происхождение ударяющего тела и получить ключевые сведения о его химическом составе. Выяснилось, что это редкий богатый углеродом космический камень, прилетевший из-за пределов Юпитера", — указано в материале.

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Ученый рассказал изданию, что состав различных астероидов, скорее всего, представляет собой материал из внутренней и внешней Солнечной системы, причем углеродистые породы находятся дальше. Современные модели предполагают, что это связано с быстрым ростом Юпитера, который препятствовал масштабной миграции материала изнутри и снаружи его орбиты.
По словам Годериса, при изучении образцов с места падения астероида выяснилось, что он отличается от любых других, образовавшихся за последние 500 миллионов лет или около того, в которых на сегодняшний день измеряли соотношения изотопов рутения. Он отметил, что все они указывают на внутреннее происхождение Солнечной системы.
Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Science, не согласовываются с теориями о том, что объектом столкновения на самом деле была комета, состоящая из льда и пыли.
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