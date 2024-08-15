https://ria.ru/20240815/armeniya-1966497462.html

Экс-министр обороны Армении вышел на свободу

Экс-министр обороны Армении вышел на свободу - РИА Новости, 15.08.2024

Экс-министр обороны Армении вышел на свободу

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, находившийся под стражей с 2021 года по делу о закупке некачественного вооружения, вышел на свободу, передает... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T23:03

2024-08-15T23:03

2024-08-15T23:03

в мире

армения

давид тоноян

европейский суд

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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, находившийся под стражей с 2021 года по делу о закупке некачественного вооружения, вышел на свободу, передает агентство Sputnik Армения. Ранее адвокат экс-министра Альберт Бенглян сообщил, что суд постановил освободить Тонояна под залог 15 миллионов драмов (37,5 тысячи долларов). "Освобожденного из-под ареста Давида Тонояна встретили у ворот СИЗО родные, друзья и соратники", - сообщает агентство. Ранее экс-глава минобороны заявлял, что намерен обратиться в связи с необоснованным содержанием под стражей в Европейский суд по правам человека, а также в международные правозащитные организации. Тоноян, занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах, был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений. По делу также проходят экс-директор компании-поставщика Давид Галстян, экс-начальник генштаба Армении Артак Давтян, бывший замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок, как утверждает обвинение, "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам, с истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны. Тоноян свою вину не признает.

https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, давид тоноян, европейский суд