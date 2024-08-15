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Экс-министр обороны Армении вышел на свободу - РИА Новости, 15.08.2024
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23:03 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/armeniya-1966497462.html
Экс-министр обороны Армении вышел на свободу
Экс-министр обороны Армении вышел на свободу - РИА Новости, 15.08.2024
Экс-министр обороны Армении вышел на свободу
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, находившийся под стражей с 2021 года по делу о закупке некачественного вооружения, вышел на свободу, передает... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T23:03
2024-08-15T23:03
в мире
армения
давид тоноян
европейский суд
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, находившийся под стражей с 2021 года по делу о закупке некачественного вооружения, вышел на свободу, передает агентство Sputnik Армения. Ранее адвокат экс-министра Альберт Бенглян сообщил, что суд постановил освободить Тонояна под залог 15 миллионов драмов (37,5 тысячи долларов). "Освобожденного из-под ареста Давида Тонояна встретили у ворот СИЗО родные, друзья и соратники", - сообщает агентство. Ранее экс-глава минобороны заявлял, что намерен обратиться в связи с необоснованным содержанием под стражей в Европейский суд по правам человека, а также в международные правозащитные организации. Тоноян, занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах, был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений. По делу также проходят экс-директор компании-поставщика Давид Галстян, экс-начальник генштаба Армении Артак Давтян, бывший замначальника генштаба Степан Галстян. Дело касается закупок, как утверждает обвинение, "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам, с истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны. Тоноян свою вину не признает.
https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html
https://ria.ru/20240106/zaderzhanie-1919971950.html
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в мире, армения, давид тоноян, европейский суд
В мире, Армения, Давид Тоноян, Европейский суд
Экс-министр обороны Армении вышел на свободу

Экс-министр обороны Армении Тоноян вышел на свободу после трехлетнего заключения

© РИА НовостиДавид Тоноян
Давид Тоноян - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости
Давид Тоноян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, находившийся под стражей с 2021 года по делу о закупке некачественного вооружения, вышел на свободу, передает агентство Sputnik Армения.
Ранее адвокат экс-министра Альберт Бенглян сообщил, что суд постановил освободить Тонояна под залог 15 миллионов драмов (37,5 тысячи долларов).
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"Освобожденного из-под ареста Давида Тонояна встретили у ворот СИЗО родные, друзья и соратники", - сообщает агентство.
Ранее экс-глава минобороны заявлял, что намерен обратиться в связи с необоснованным содержанием под стражей в Европейский суд по правам человека, а также в международные правозащитные организации.
Тоноян, занимавший пост министра обороны в 2018-2020 годах, был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении и подлоге при поставках вооружений. По делу также проходят экс-директор компании-поставщика Давид Галстян, экс-начальник генштаба Армении Артак Давтян, бывший замначальника генштаба Степан Галстян.
Дело касается закупок, как утверждает обвинение, "просроченных" ракет на сумму 4,6 миллиона долларов. По версии следствия, ряд военных чиновников причастны к организации закупок ракет, не отвечающих техническим нормам, с истекшим сроком годности и погашения кредиторской задолженности компании-поставщика перед министерством обороны. Тоноян свою вину не признает.
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В миреАрменияДавид ТоноянЕвропейский суд
 
 
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