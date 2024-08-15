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Подводные археологи представили артефакты с затонувшего судна XIX века - РИА Новости, 15.08.2024
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Наука
 
10:00 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/arkheologi-1966274702.html
Подводные археологи представили артефакты с затонувшего судна XIX века
Подводные археологи представили артефакты с затонувшего судна XIX века - РИА Новости, 15.08.2024
Подводные археологи представили артефакты с затонувшего судна XIX века
Сегодня в России отмечается День археолога. В связи с этим подводные археологи представили на пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" артефакты,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:00
2024-08-15T10:00
наука
наука
социальный навигатор
что не найдешь в учебнике
ладожское озеро
россия
финляндия
сергей куликов
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Сегодня в России отмечается День археолога. В связи с этим подводные археологи представили на пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" артефакты, обнаруженные на затонувшем судне XIX века. Оно было найдено на дне Ладожского озера большой командой, в которую вошли подводники и археологи Института археологии РАН и участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION."Пароход 25 метров в длину, 5 метров в ширину. Он использовался в качестве транспорта для перевозки паломников", – сообщил новые подробности этой находки научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов.Напомним, ранее некоторые СМИ указывали, что судно, возможно, пиратское.По его словам, названия на пароходе обнаружено не было, однако на барельефе на носовой части судна изображена раковина морского гребешка, который со средних веков считается символом паломничества. Ученый добавил, что на этом же барельефе изображен и дельфин – самое быстрое морское животное, которым моряки часто украшали средневековые карты.Археолог сообщил, что корпус судна понес значительные разрушения. "Скорее всего, это произошло уже после того, как он длительное время пробыл под водой. Корпус был опутан большим количеством рыболовных сетей", – рассказал Степанов.Проанализировав разные детали, подводные археологи пришли к выводу, что судно было построено в XIX веке и имеет отношение к Финляндии и Швеции. Они нашли кирпичи, на которых стоит клеймо шведской фирмы, выпускающей кирпичи с 1830 года до 20-х годов XX века."Основное предположение такое: пароход погиб на рифе, а затем его затащило на глубину во время шторма", – сообщил эксперт, добавив, что судно было гибридного типа (парусно-паровым).Как отметил координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов, найденное судно и успех этой экспедиции – плод работы трех групп специалистов: морских геодезистов, водолазов и подводных археологов. "Далеко не все находки можно и нужно поднимать. У нас действует принцип: "если ты не уверен, что сможешь сохранить эту вещь, то лучше ее оставить на дне". Вода – консервант, к предметам на дне нет доступа кислорода", – пояснил он."Да, само судно – "капсула времени", которая телепортирует вещи из другой эпохи. Однако многие из них поднимать нельзя, особенно это касается деревянных предметов интерьера", – добавил Куликов, подчеркнув, что участники проекта планируют пройти практический курс по полевой консервации артефактов.Помимо кирпичей шведского производства, на поверхность были подняты несколько стеклянных бутылок и глиняная тарелка грубой работы. Все артефакты будут переданы в Орловский краеведческий музей.Дайвинг-инструктор проекта 1XPEDITION Павел Юдин, говоря об особенностях работы на Ладожском озере, охарактеризовал ее так: "очень холодная вода и очень ограниченная видимость". "На глубине 35 метров, где лежал пароход, была всегда глубокая ночь, а операторы использовали огромные фонари", – добавил он.По словам генерального директора телеканала "Океан HD" Антона Подколзина, в скором времени выйдут два документальных фильма о поиске затонувших на Ладоге кораблей.Напомним, что поиск артефактов XIX и XX века на дне Ладожского озера проходит в рамках многолетнего исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин".Известно, что в 1940 году при попытке эвакуации церковного имущества Валаамского монастыря в Финляндию колокола из церкви Никольского скита ушли на глубину Ладожского озера. Дайверы – члены Орловского клуба подводного плавания "Диво" с 2017 года разыскивают утраченные церковные ценности в акватории острова Валаам.За несколько лет исследований участникам клуба удалось обнаружить несколько затонувших кораблей, два автомобиля ГАЗ-АА и множество более мелких артефактов конца XIX – первой половины XX века. Поиск церковных колоколов и других предметов, имеющих историческую ценность, продолжается.
https://sn.ria.ru/20240814/arkheologiya-1966197888.html
https://ria.ru/20230622/nauka-1879620244.html
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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, ладожское озеро, россия, финляндия, сергей куликов, российская академия наук, археология, история
Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Ладожское озеро, Россия, Финляндия, Сергей Куликов, Российская академия наук, Археология, история

Подводные археологи представили артефакты с затонувшего судна XIX века

© РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
Пресс-конференция на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?. - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Сегодня в России отмечается День археолога. В связи с этим подводные археологи представили на пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" артефакты, обнаруженные на затонувшем судне XIX века. Оно было найдено на дне Ладожского озера большой командой, в которую вошли подводники и археологи Института археологии РАН и участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION.
"Пароход 25 метров в длину, 5 метров в ширину. Он использовался в качестве транспорта для перевозки паломников", – сообщил новые подробности этой находки научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов.
© РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
Пресс-конференция на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?. - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
Напомним, ранее некоторые СМИ указывали, что судно, возможно, пиратское.
По его словам, названия на пароходе обнаружено не было, однако на барельефе на носовой части судна изображена раковина морского гребешка, который со средних веков считается символом паломничества. Ученый добавил, что на этом же барельефе изображен и дельфин – самое быстрое морское животное, которым моряки часто украшали средневековые карты.
Археолог сообщил, что корпус судна понес значительные разрушения. "Скорее всего, это произошло уже после того, как он длительное время пробыл под водой. Корпус был опутан большим количеством рыболовных сетей", – рассказал Степанов.
Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне? - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне
Вчера, 16:27
Проанализировав разные детали, подводные археологи пришли к выводу, что судно было построено в XIX веке и имеет отношение к Финляндии и Швеции. Они нашли кирпичи, на которых стоит клеймо шведской фирмы, выпускающей кирпичи с 1830 года до 20-х годов XX века.
"Основное предположение такое: пароход погиб на рифе, а затем его затащило на глубину во время шторма", – сообщил эксперт, добавив, что судно было гибридного типа (парусно-паровым).
© РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
Пресс-конференция на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?.
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3
© РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
Пресс-конференция на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?.
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 3
© РИА Новости / Мария Девахина Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
Пресс-конференция на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?.
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 3
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 3
Пресс-конференция на тему: "Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?".
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 3
Как отметил координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов, найденное судно и успех этой экспедиции – плод работы трех групп специалистов: морских геодезистов, водолазов и подводных археологов.
"Далеко не все находки можно и нужно поднимать. У нас действует принцип: "если ты не уверен, что сможешь сохранить эту вещь, то лучше ее оставить на дне". Вода – консервант, к предметам на дне нет доступа кислорода", – пояснил он.
"Да, само судно – "капсула времени", которая телепортирует вещи из другой эпохи. Однако многие из них поднимать нельзя, особенно это касается деревянных предметов интерьера", – добавил Куликов, подчеркнув, что участники проекта планируют пройти практический курс по полевой консервации артефактов.
Помимо кирпичей шведского производства, на поверхность были подняты несколько стеклянных бутылок и глиняная тарелка грубой работы. Все артефакты будут переданы в Орловский краеведческий музей.
Дайвинг-инструктор проекта 1XPEDITION Павел Юдин, говоря об особенностях работы на Ладожском озере, охарактеризовал ее так: "очень холодная вода и очень ограниченная видимость".
"На глубине 35 метров, где лежал пароход, была всегда глубокая ночь, а операторы использовали огромные фонари", – добавил он.
© РИА Новости / Мария Девахина

Координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов

Координатор проекта 1XPEDITION Сергей КУЛИКОВ на пресс-конференции на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?

Координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина

Дайвинг-инструктор проекта 1XPEDITION Павел Юдин

Дайвинг-инструктор проекта 1XPEDITION Павел Юдин на пресс-конференции на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?

Дайвинг-инструктор проекта 1XPEDITION Павел Юдин

© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина

Научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов

Научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов на пресс-конференции на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?.

Научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
© РИА Новости / Мария Девахина

Генеральный директор телеканала "Океан HD" Антон Подколзин

Генеральный директор телеканала Океан HD Антон Подколзин на пресс-конференции на тему: Загадки ладожских глубин. Что нашли подводные археологи на затонувшем судне?

Генеральный директор телеканала "Океан HD" Антон Подколзин

© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4

Координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4

Дайвинг-инструктор проекта 1XPEDITION Павел Юдин

© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4

Научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов

© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4

Генеральный директор телеканала "Океан HD" Антон Подколзин

© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
По словам генерального директора телеканала "Океан HD" Антона Подколзина, в скором времени выйдут два документальных фильма о поиске затонувших на Ладоге кораблей.
Напомним, что поиск артефактов XIX и XX века на дне Ладожского озера проходит в рамках многолетнего исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин".
Известно, что в 1940 году при попытке эвакуации церковного имущества Валаамского монастыря в Финляндию колокола из церкви Никольского скита ушли на глубину Ладожского озера. Дайверы – члены Орловского клуба подводного плавания "Диво" с 2017 года разыскивают утраченные церковные ценности в акватории острова Валаам.
Второй затонувший автомобиль ГАЗ-АА находится на дне в перевёрнутом виде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда
22 июня 2023, 04:00
За несколько лет исследований участникам клуба удалось обнаружить несколько затонувших кораблей, два автомобиля ГАЗ-АА и множество более мелких артефактов конца XIX – первой половины XX века. Поиск церковных колоколов и других предметов, имеющих историческую ценность, продолжается.
 
НаукаНаукаСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебникеЛадожское озероРоссияФинляндияСергей КуликовРоссийская академия наукАрхеологияистория
 
 
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