https://ria.ru/20240815/arest-1966480380.html

Суд продлил арест журналисту Sota Vision*

Суд продлил арест журналисту Sota Vision* - РИА Новости, 15.08.2024

Суд продлил арест журналисту Sota Vision*

Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру** по обвинению в участии в экстремистском сообществе,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:28

2024-08-15T20:28

2024-08-15T20:28

происшествия

москва

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру** по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кригеру** меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября", - сказал собеседник агентства.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК***. Там также выразили уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией, "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам". В июне Кригер** был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская

https://ria.ru/20240627/zaderzhanie-1955939267.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)