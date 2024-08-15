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Суд продлил арест журналисту Sota Vision* - РИА Новости, 15.08.2024
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20:28 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/arest-1966480380.html
Суд продлил арест журналисту Sota Vision*
Суд продлил арест журналисту Sota Vision* - РИА Новости, 15.08.2024
Суд продлил арест журналисту Sota Vision*
Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру** по обвинению в участии в экстремистском сообществе,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:28
2024-08-15T20:28
происшествия
москва
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру** по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кригеру** меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября&quot;, - сказал собеседник агентства.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК***. Там также выразили уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией, "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам". В июне Кригер** был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
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происшествия, москва, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест журналисту Sota Vision*

Суд продлил арест журналисту Sota Vision Артему Кригеру до 3 ноября

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАртем Кригер** в суде
Артем Кригер** в суде - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Артем Кригер** в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision* Артему Кригеру** по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кригеру** меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября", - сказал собеседник агентства.

По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Как сообщала Sota Vision*, Кригеру** вменяется сотрудничество с ФБК***. Там также выразили уверенность, что он не сотрудничал с этой организацией, "чтобы не подвергать себя и коллег очевидным рискам".
В июне Кригер** был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
** Внесен в список террористов и экстремистов
*** Организация признана иноагентом и запрещена как экстремистская
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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ПроисшествияМоскваФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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