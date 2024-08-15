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Основатель Greenpeace останется под арестом до 5 сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
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17:21 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/arest-1966439328.html
Основатель Greenpeace останется под арестом до 5 сентября, пишут СМИ
Основатель Greenpeace останется под арестом до 5 сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
Основатель Greenpeace останется под арестом до 5 сентября, пишут СМИ
Канадский капитан Пол Уотсон, являющийся одним из основателей природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии, будет... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T17:21
2024-08-15T17:21
в мире
гренландия
япония
дания
пол уотсон (greenpeace)
greenpeace
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Канадский капитан Пол Уотсон, являющийся одним из основателей природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии, будет находится под арестом до 5 сентября на фоне ожидания решения об экстрадиции в Японию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление местной полиции. Агентство передает, что соответствующее решение о продление ареста было вынесено судом столицы Гренландии Нуук в четверг. "Уотсон останется под стражей до 5 сентября", - передает агентство заявление полиции. Агентство отмечает, что Уотсон подал апелляцию по решению суда Нуука. Ранее портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию одного из основателей природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd Пола Уотсона, арестованного в Гренландии. Представитель датской федеральной полиции сообщал, что арест связан с акцией капитана Уотсона против китобойного промысла.
https://ria.ru/20230807/greenpeace-1888751850.html
https://ria.ru/20240815/kitaj-1966320661.html
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в мире, гренландия, япония, дания, пол уотсон (greenpeace), greenpeace, sea shepherd
В мире, Гренландия, Япония, Дания, Пол Уотсон (Greenpeace), Greenpeace, Sea Shepherd
Основатель Greenpeace останется под арестом до 5 сентября, пишут СМИ

Рейтер: один из основателей Greenpeace останется под арестом до 5 сентября

CC BY-SA 3.0 / Witty lama / Канадский капитан Пол Уотсон
Канадский капитан Пол Уотсон - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Witty lama /
Канадский капитан Пол Уотсон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Канадский капитан Пол Уотсон, являющийся одним из основателей природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd, которого арестовали в Гренландии, будет находится под арестом до 5 сентября на фоне ожидания решения об экстрадиции в Японию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление местной полиции.
Агентство передает, что соответствующее решение о продление ареста было вынесено судом столицы Гренландии Нуук в четверг.
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"Уотсон останется под стражей до 5 сентября", - передает агентство заявление полиции.
Агентство отмечает, что Уотсон подал апелляцию по решению суда Нуука.
Ранее портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию одного из основателей природоохранных организаций Greenpeace и Sea Shepherd Пола Уотсона, арестованного в Гренландии. Представитель датской федеральной полиции сообщал, что арест связан с акцией капитана Уотсона против китобойного промысла.
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В миреГренландияЯпонияДанияПол Уотсон (Greenpeace)GreenpeaceSea Shepherd
 
 
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