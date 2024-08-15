https://ria.ru/20240815/arest-1966345272.html

Американец Татер, арестованный в Москве на 15 суток, разгромил номер отеля

Американец Татер, арестованный в Москве на 15 суток, разгромил номер отеля - РИА Новости, 15.08.2024

Американец Татер, арестованный в Москве на 15 суток, разгромил номер отеля

Гражданин США Джозеф Татер, арестованный в Москве на 15 суток за скандал при заселении в гостинице Radisson, разгромил номер отеля, в котором останавливался до... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:34

2024-08-15T11:34

2024-08-15T11:34

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происшествия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин США Джозеф Татер, арестованный в Москве на 15 суток за скандал при заселении в гостинице Radisson, разгромил номер отеля, в котором останавливался до этого, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Суд изучил показания сотрудника Radisson, который рассказал, что Татер попросил заселить его, но оскорблял сотрудников гостиницы. Тогда они связались с отелем "Металлург", где американец жил до этого. "В ходе телефонного разговора сотрудники отеля "Металлург"… пояснили, что указанный гражданин в отеле разгромил номер", - сказано в документах. Получив эту информацию, в Radisson решили отказать американцу в регистрации. "После чего Татер Д. стал нецензурно выражаться, вести себя агрессивно... начал кричать, отказывался покинуть отель, в этой связи были пригашены охранники отеля, которыми был вызван наряд полиции, по прибытии которого было подано письменное заявление о привлечении гражданина к ответственности", - отмечается в материалах. "В судебном заседании Татер Д. вину в совершении административного правонарушения не признал, нарушение общественного порядка оспаривал", - сказано в материалах дела.По словам американца, его возмутило требование сотрудников отеля предоставить документы с предыдущего места пребывания. Он захотел получить нормативные документы, которые устанавливают указанные требования, а пока ждал их, выпивал в баре. Когда он все же предоставил документы, ему отказали в заселении из-за некорректного общения."Татер Д. пояснил, что нецензурной бранью в адрес сотрудников отеля не выражался, агрессию в общении с сотрудниками отеля не проявлял, руками не махал, сотрудники отеля не делали ему замечаний по некорректному поведению, в этой связи полагал дело подлежащим прекращению", - сказано в материалах.Тем не менее, суд посчитал, что Татер "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал".По данным следствия, ночью 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, называя фамилию американца как Тагер, он устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Мещанский суд Москвы назначил американцу Джозефу Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.

https://ria.ru/20240524/blek-1948039343.html

https://ria.ru/20240802/amerikanets-1963645251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сша, россия, происшествия