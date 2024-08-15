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Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 15.08.2024 (обновлено: 11:56 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966340218.html
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:22
2024-08-15T11:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что на его участке в Курской области по состоянию на четверг ситуация под контролем. "На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его (противника - ред.)", - сказал Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/pvo-1966337401.html
https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области

Алаудинов назвал обстановку в Курской области контролируемой

© Фото из личного архиваСекретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото из личного архива
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что на его участке в Курской области по состоянию на четверг ситуация под контролем.
"На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его (противника - ред.)", - сказал Алаудинов.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области
11:11
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов
7 августа, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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