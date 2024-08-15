https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966340218.html

Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области

Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:22

2024-08-15T11:22

2024-08-15T11:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что на его участке в Курской области по состоянию на четверг ситуация под контролем. "На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его (противника - ред.)", - сказал Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/pvo-1966337401.html

https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины