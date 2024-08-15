https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966340218.html
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:22
2024-08-15T11:22
2024-08-15T11:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что на его участке в Курской области по состоянию на четверг ситуация под контролем. "На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его (противника - ред.)", - сказал Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/pvo-1966337401.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области
Алаудинов назвал обстановку в Курской области контролируемой