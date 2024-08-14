https://ria.ru/20240814/zhiteli-1966161009.html

Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой

Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой - РИА Новости, 14.08.2024

Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой

Жители Краснояружского района Белгородской области, временно отселенные из-за оперативной обстановки в безопасные места, начали возвращаться домой, рассказала... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:35

2024-08-14T14:35

2024-08-14T14:35

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

общество

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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Жители Краснояружского района Белгородской области, временно отселенные из-за оперативной обстановки в безопасные места, начали возвращаться домой, рассказала РИА Новости директор пункта временного размещения в городе Старый Оскол Наталья Семенова. В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. Во вторник Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома. "На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и мы осуществляем вывоз людей к месту жительства. Это Краснояружский район, которые граждане у нас находились несколько дней. Сегодня автобусами централизовано их доставляем домой", - сказала Семенова. По ее словам, уже выехали три автобуса с жителями Краснояружского района. Осталось несколько семей, которые планируют покинуть ПВР на личном транспорте. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/otryad-1966069454.html

https://ria.ru/20240814/deti-1966071700.html

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, общество