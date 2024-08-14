Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой
Жители белгородского Краснояружского района начали возвращаться домой из ПВР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Жители Краснояружского района Белгородской области, временно отселенные из-за оперативной обстановки в безопасные места, начали возвращаться домой, рассказала РИА Новости директор пункта временного размещения в городе Старый Оскол Наталья Семенова.
В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. Во вторник Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома.
"На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и мы осуществляем вывоз людей к месту жительства. Это Краснояружский район, которые граждане у нас находились несколько дней. Сегодня автобусами централизовано их доставляем домой", - сказала Семенова.
По ее словам, уже выехали три автобуса с жителями Краснояружского района. Осталось несколько семей, которые планируют покинуть ПВР на личном транспорте.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.