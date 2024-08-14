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Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой - РИА Новости, 14.08.2024
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14:35 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zhiteli-1966161009.html
Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой
Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой - РИА Новости, 14.08.2024
Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой
Жители Краснояружского района Белгородской области, временно отселенные из-за оперативной обстановки в безопасные места, начали возвращаться домой, рассказала... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:35
2024-08-14T14:35
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
общество
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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Жители Краснояружского района Белгородской области, временно отселенные из-за оперативной обстановки в безопасные места, начали возвращаться домой, рассказала РИА Новости директор пункта временного размещения в городе Старый Оскол Наталья Семенова. В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. Во вторник Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома. "На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и мы осуществляем вывоз людей к месту жительства. Это Краснояружский район, которые граждане у нас находились несколько дней. Сегодня автобусами централизовано их доставляем домой", - сказала Семенова. По ее словам, уже выехали три автобуса с жителями Краснояружского района. Осталось несколько семей, которые планируют покинуть ПВР на личном транспорте. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Общество
Жители Краснояружского района Белгородской области возвращаются домой

Жители белгородского Краснояружского района начали возвращаться домой из ПВР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Жители Краснояружского района Белгородской области, временно отселенные из-за оперативной обстановки в безопасные места, начали возвращаться домой, рассказала РИА Новости директор пункта временного размещения в городе Старый Оскол Наталья Семенова.
В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан. Во вторник Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, возможно, уже завтра жители смогут вернуться в свои дома.
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"На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, и мы осуществляем вывоз людей к месту жительства. Это Краснояружский район, которые граждане у нас находились несколько дней. Сегодня автобусами централизовано их доставляем домой", - сказала Семенова.
По ее словам, уже выехали три автобуса с жителями Краснояружского района. Осталось несколько семей, которые планируют покинуть ПВР на личном транспорте.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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