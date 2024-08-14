Бывшие владельцы "Макфы" подали кассационную жалобу на решение суда
Суд: экс-владельцы "Макфы" подали кассационную жалобу из-за изъятия активов
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАссортимент продукции компании "Макфа" в одном из магазинов в Москве
Ассортимент продукции компании "Макфа" в одном из магазинов в Москве
ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Бывшие владельцы группы "Макфа" подали кассационную жалобу на решение суда об обращении в доход государства имущества компании, сообщается на сайте Центрального районного суда Челябинска.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Ранее в Челябинском облсуде РИА Новости сообщили, что определение районного суда 30 июля облсудом оставлено без изменения, 31 июля облсуд сообщил о том, что решение суда вступило в законную силу.
"Вид жалобы – кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт). Направлено в вышестоящую инстанцию 13 августа 2024 года (Седьмой кассационный суд общей юрисдикции)", - говорится в карточке дела.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.