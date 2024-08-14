Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:25 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zdravookhranenie-1966257902.html
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год - РИА Новости, 14.08.2024
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год
Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:25
2024-08-14T19:25
тюменская область
александр моор
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Моор. "Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете закладывается более одного миллиарда рублей", - сообщил Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона. Так, за пять лет в муниципалитетах региона построено 67 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий, отремонтировано 22 объекта здравоохранения, построены поликлиники в поселках Каскара и Богандинский. Проводится большая работа по переоснащению медучреждений первичного звена, обновляется автопарк службы скорой помощи и так далее. Все это в комплексе, по словам Моора, направлено на то, чтобы "первичное звено здравоохранения было максимально одинаково доступно для всех жителей Тюменской области".
https://radiosputnik.ru/20240808/vyplaty-1964923046.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год

Тюменская область на модернизацию здравоохранения вкладывает от млрд руб в год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Город Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Моор.
"Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете закладывается более одного миллиарда рублей", - сообщил Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона.
Так, за пять лет в муниципалитетах региона построено 67 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий, отремонтировано 22 объекта здравоохранения, построены поликлиники в поселках Каскара и Богандинский. Проводится большая работа по переоснащению медучреждений первичного звена, обновляется автопарк службы скорой помощи и так далее. Все это в комплексе, по словам Моора, направлено на то, чтобы "первичное звено здравоохранения было максимально одинаково доступно для всех жителей Тюменской области".
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области. Кадр видео. Архив - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Тюменской области увеличен размер выплат пострадавшим при ЧС
8 августа, 14:02
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала