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Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год - РИА Новости, 14.08.2024
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год
Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:25
2024-08-14T19:25
2024-08-14T19:25
тюменская область
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Моор. "Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете закладывается более одного миллиарда рублей", - сообщил Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона. Так, за пять лет в муниципалитетах региона построено 67 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий, отремонтировано 22 объекта здравоохранения, построены поликлиники в поселках Каскара и Богандинский. Проводится большая работа по переоснащению медучреждений первичного звена, обновляется автопарк службы скорой помощи и так далее. Все это в комплексе, по словам Моора, направлено на то, чтобы "первичное звено здравоохранения было максимально одинаково доступно для всех жителей Тюменской области".
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александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год
Тюменская область на модернизацию здравоохранения вкладывает от млрд руб в год
ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Моор.
"Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете закладывается более одного миллиарда рублей", - сообщил Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона.
Так, за пять лет в муниципалитетах региона построено 67 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий, отремонтировано 22 объекта здравоохранения, построены поликлиники в поселках Каскара и Богандинский. Проводится большая работа по переоснащению медучреждений первичного звена, обновляется автопарк службы скорой помощи и так далее. Все это в комплексе, по словам Моора, направлено на то, чтобы "первичное звено здравоохранения было максимально одинаково доступно для всех жителей Тюменской области".