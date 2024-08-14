https://ria.ru/20240814/zdravookhranenie-1966257902.html

Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год

Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год - РИА Новости, 14.08.2024

Тюменская область на улучшение здравоохранения вкладывает от млрд руб в год

Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:25

2024-08-14T19:25

2024-08-14T19:25

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете Тюменской области закладывается более одного миллиарда рублей, сообщил губернатор Александр Моор. "Ежегодно по программе модернизации первичного звена здравоохранения в бюджете закладывается более одного миллиарда рублей", - сообщил Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона. Так, за пять лет в муниципалитетах региона построено 67 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий, отремонтировано 22 объекта здравоохранения, построены поликлиники в поселках Каскара и Богандинский. Проводится большая работа по переоснащению медучреждений первичного звена, обновляется автопарк службы скорой помощи и так далее. Все это в комплексе, по словам Моора, направлено на то, чтобы "первичное звено здравоохранения было максимально одинаково доступно для всех жителей Тюменской области".

https://radiosputnik.ru/20240808/vyplaty-1964923046.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область