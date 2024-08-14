https://ria.ru/20240814/zarabotok-1966278127.html

Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области

Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области

Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:00

2024-08-14T22:00

2024-08-14T22:00

республика дагестан

сергей меликов

курская область

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина. Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям Курской области. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области, тем самым поддержав предложение главы республики Сергея Меликова", – говорится в сообщении. Собранные средства будут переведены на счет регионального социального фонда "Все вместе" для реализации дальнейшей помощи жителям Курской области. "Как сегодня сказал в своем выступлении Сергей Алимович (Меликов), Всевышний видит, какие добрые дела мы делаем", - обратился к членам правительства премьер республики.

https://ria.ru/20240503/dagestan--1943728708.html

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курская область

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сергей меликов, курская область, республика дагестан