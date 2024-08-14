https://ria.ru/20240814/zarabotok-1966278127.html
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области
Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:00
2024-08-14T22:00
2024-08-14T22:00
республика дагестан
сергей меликов
курская область
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966277324_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d224014284da87f44dbf6728020f8c7b.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина. Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям Курской области. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области, тем самым поддержав предложение главы республики Сергея Меликова", – говорится в сообщении. Собранные средства будут переведены на счет регионального социального фонда "Все вместе" для реализации дальнейшей помощи жителям Курской области. "Как сегодня сказал в своем выступлении Сергей Алимович (Меликов), Всевышний видит, какие добрые дела мы делаем", - обратился к членам правительства премьер республики.
https://ria.ru/20240503/dagestan--1943728708.html
https://ria.ru/20240526/vinograd-1948489097.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966277324_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8a5fd962dbd4c74b9ca5874d19765d43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меликов, курская область, республика дагестан
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Курская область, Республика Дагестан
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области
МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина.
Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов
предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям Курской области.
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области, тем самым поддержав предложение главы республики Сергея Меликова", – говорится в сообщении.
Собранные средства будут переведены на счет регионального социального фонда "Все вместе" для реализации дальнейшей помощи жителям Курской области.
"Как сегодня сказал в своем выступлении Сергей Алимович (Меликов), Всевышний видит, какие добрые дела мы делаем", - обратился к членам правительства премьер республики.