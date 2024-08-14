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Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
22:00 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zarabotok-1966278127.html
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области
Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:00
2024-08-14T22:00
республика дагестан
сергей меликов
курская область
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина. Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям Курской области. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области, тем самым поддержав предложение главы республики Сергея Меликова", – говорится в сообщении. Собранные средства будут переведены на счет регионального социального фонда "Все вместе" для реализации дальнейшей помощи жителям Курской области. "Как сегодня сказал в своем выступлении Сергей Алимович (Меликов), Всевышний видит, какие добрые дела мы делаем", - обратился к членам правительства премьер республики.
https://ria.ru/20240503/dagestan--1943728708.html
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сергей меликов, курская область, республика дагестан
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Курская область, Республика Дагестан
Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области

Власти Дагестана перечислят трехдневный заработок на помощь Курской области

© Правительство ДагестанаПредседатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Правительство Дагестана
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Дагестана приняло решение перечислить трехдневный заработок на помощь жителям Курской области, сообщила пресс-службе регионального кабмина.
Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов предложил жителям республики перечислить однодневный заработок на помощь жителям Курской области.
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"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области, тем самым поддержав предложение главы республики Сергея Меликова", – говорится в сообщении.
Собранные средства будут переведены на счет регионального социального фонда "Все вместе" для реализации дальнейшей помощи жителям Курской области.
"Как сегодня сказал в своем выступлении Сергей Алимович (Меликов), Всевышний видит, какие добрые дела мы делаем", - обратился к членам правительства премьер республики.
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Республика ДагестанСергей МеликовКурская областьРеспублика Дагестан
 
 
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