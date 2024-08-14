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Подоляк заявил, что Запад боится любой эскалации - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zapad-1966225792.html
Подоляк заявил, что Запад боится любой эскалации
Подоляк заявил, что Запад боится любой эскалации - РИА Новости, 14.08.2024
Подоляк заявил, что Запад боится любой эскалации
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в соцсети X, что Запад боится любой эскалации, по его словам, западный военный альянс ослаб... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:09
2024-08-14T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
владимир зеленский
михаил подоляк
запад
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в соцсети X, что Запад боится любой эскалации, по его словам, западный военный альянс ослаб из-за внутренних разногласий, а военно-промышленный комплекс утратил способность массового производства материалов на случай крупного конфликта. "Эта битва... привлекла многих заинтересованных наблюдателей... Они видят неуклюжий западный военно-промышленный комплекс, который утратил навык массового производства материалов для крупного конфликта. Они видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, не готовый защищать жертв ... конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации", - написал Подоляк. Ранее Служба внешней разведки РФ заявляла, что Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на прошлой неделе заявлял, что атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки.
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в мире, украина, курская область, владимир зеленский, михаил подоляк, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Запад
Подоляк заявил, что Запад боится любой эскалации

Подоляк: Запад боится любой эскалации из-за внутренних разногласий

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в соцсети X, что Запад боится любой эскалации, по его словам, западный военный альянс ослаб из-за внутренних разногласий, а военно-промышленный комплекс утратил способность массового производства материалов на случай крупного конфликта.
"Эта битва... привлекла многих заинтересованных наблюдателей... Они видят неуклюжий западный военно-промышленный комплекс, который утратил навык массового производства материалов для крупного конфликта. Они видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, не готовый защищать жертв ... конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации", - написал Подоляк.
Ранее Служба внешней разведки РФ заявляла, что Владимир Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на прошлой неделе заявлял, что атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЗапад
 
 
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