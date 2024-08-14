https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ* - РИА Новости, 14.08.2024
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:32
2024-08-14T15:32
2024-08-14T15:32
в мире
россия
сша
франция
алексей пушков
иман хелиф
томас бах
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Большая часть населения стран Запада, включая США, отторгает навязываемые ему ЛГБТ*+ и трансгендерные ценности. Если бы дело обстояло иначе, не было бы столь бурной реакции на отвратительные эпизоды открытия ОИ-24 даже в самой Франции и других странах Европы", - написал Пушков. Сенатор привел в пример ситуацию с боксершей Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на Олимпиаде. По его словам, большинство в странах Запада "исходит из нормального восприятия того, кто есть мужчина, а кто женщина", в отличие от президента МОК Томаса Баха. "Точно также радужная символика многих в Европе начинает, скорее, отталкивать, чем привлекать. Об этом пишет даже либеральная немецкая пресса: ориентация немецких компаний на "зеленых" и "квиров" вовсе не означает больше успеха и даже напротив - может сослужить им плохую службу", - резюмировал политик. Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля. Пользователей соцсетей по всему миру возмутило участие в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, особенно пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что одним из главных перформансов Олимпиады стало "ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом". * Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240809/sport-1964967515.html
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
россия
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, франция, алексей пушков, иман хелиф, томас бах, совет федерации рф, международный олимпийский комитет (мок)
В мире, Россия, США, Франция, Алексей Пушков, Иман Хелиф, Томас Бах, Совет Федерации РФ, Международный олимпийский комитет (МОК)
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
Пушков: большая часть населения Запада отвергает навязываемые ему ценности ЛГБТ