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Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ* - РИА Новости, 14.08.2024
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15:32 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ* - РИА Новости, 14.08.2024
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*
Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:32
2024-08-14T15:32
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Большая часть населения стран Запада, включая США, отторгает навязываемые ему ЛГБТ*+ и трансгендерные ценности. Если бы дело обстояло иначе, не было бы столь бурной реакции на отвратительные эпизоды открытия ОИ-24 даже в самой Франции и других странах Европы", - написал Пушков. Сенатор привел в пример ситуацию с боксершей Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на Олимпиаде. По его словам, большинство в странах Запада "исходит из нормального восприятия того, кто есть мужчина, а кто женщина", в отличие от президента МОК Томаса Баха. "Точно также радужная символика многих в Европе начинает, скорее, отталкивать, чем привлекать. Об этом пишет даже либеральная немецкая пресса: ориентация немецких компаний на "зеленых" и "квиров" вовсе не означает больше успеха и даже напротив - может сослужить им плохую службу", - резюмировал политик. Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля. Пользователей соцсетей по всему миру возмутило участие в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, особенно пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что одним из главных перформансов Олимпиады стало "ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом". * Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240809/sport-1964967515.html
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в мире, россия, сша, франция, алексей пушков, иман хелиф, томас бах, совет федерации рф, международный олимпийский комитет (мок)
В мире, Россия, США, Франция, Алексей Пушков, Иман Хелиф, Томас Бах, Совет Федерации РФ, Международный олимпийский комитет (МОК)
Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*

Пушков: большая часть населения Запада отвергает навязываемые ему ценности ЛГБТ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Большая часть населения стран Запада, включая США, отторгает навязываемые ему ЛГБТ*+ и трансгендерные ценности. Если бы дело обстояло иначе, не было бы столь бурной реакции на отвратительные эпизоды открытия ОИ-24 даже в самой Франции и других странах Европы", - написал Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В будущее пустят не всех
9 августа, 08:00
Сенатор привел в пример ситуацию с боксершей Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на Олимпиаде. По его словам, большинство в странах Запада "исходит из нормального восприятия того, кто есть мужчина, а кто женщина", в отличие от президента МОК Томаса Баха.
"Точно также радужная символика многих в Европе начинает, скорее, отталкивать, чем привлекать. Об этом пишет даже либеральная немецкая пресса: ориентация немецких компаний на "зеленых" и "квиров" вовсе не означает больше успеха и даже напротив - может сослужить им плохую службу", - резюмировал политик.
Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля. Пользователей соцсетей по всему миру возмутило участие в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, особенно пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что одним из главных перформансов Олимпиады стало "ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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В миреРоссияСШАФранцияАлексей ПушковИман ХелифТомас БахСовет Федерации РФМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
 
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