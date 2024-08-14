https://ria.ru/20240814/zapad-1966175842.html

Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*

Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ* - РИА Новости, 14.08.2024

Пушков рассказал об истинном отношении населения Запада к ценностям ЛГБТ*

Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:32

2024-08-14T15:32

2024-08-14T15:32

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большая часть населения стран Запада отвергает навязываемые со стороны властей ценности ЛГБТ*, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Большая часть населения стран Запада, включая США, отторгает навязываемые ему ЛГБТ*+ и трансгендерные ценности. Если бы дело обстояло иначе, не было бы столь бурной реакции на отвратительные эпизоды открытия ОИ-24 даже в самой Франции и других странах Европы", - написал Пушков. Сенатор привел в пример ситуацию с боксершей Иман Хелиф, которая провалила гендерный тест на Олимпиаде. По его словам, большинство в странах Запада "исходит из нормального восприятия того, кто есть мужчина, а кто женщина", в отличие от президента МОК Томаса Баха. "Точно также радужная символика многих в Европе начинает, скорее, отталкивать, чем привлекать. Об этом пишет даже либеральная немецкая пресса: ориентация немецких компаний на "зеленых" и "квиров" вовсе не означает больше успеха и даже напротив - может сослужить им плохую службу", - резюмировал политик. Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля. Пользователей соцсетей по всему миру возмутило участие в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества, особенно пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что одним из главных перформансов Олимпиады стало "ЛГБТ*-глумление над святым для христиан сюжетом". * Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20240809/sport-1964967515.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, франция, алексей пушков, иман хелиф, томас бах, совет федерации рф, международный олимпийский комитет (мок)