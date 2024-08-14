https://ria.ru/20240814/zaes-1966052901.html

Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024

Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов или материалов внутри градирни Запорожской АЭС, на которой произошел пожар, заявило агентство. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:19

2024-08-14T00:19

2024-08-14T00:19

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евгений балицкий

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов или материалов внутри градирни Запорожской АЭС, на которой произошел пожар, заявило агентство. "Из фотоснимков и видеоматериалов, сделанных во внутренней части градирни, команда идентифицировала обломки, говорящие о значительном пожаре, и отметила темные следы копоти на внутренней стороне бетонных стен, поднимающиеся от уровня распределения водяных форсунок. Никаких посторонних предметов или материалов не было обнаружено", - говорится в пресс-релизе агентства. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240814/magate-1966052503.html

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в мире, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"