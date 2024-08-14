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Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024
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00:19 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/zaes-1966052901.html
Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.08.2024
Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов или материалов внутри градирни Запорожской АЭС, на которой произошел пожар, заявило агентство. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:19
2024-08-14T00:19
в мире
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов или материалов внутри градирни Запорожской АЭС, на которой произошел пожар, заявило агентство. "Из фотоснимков и видеоматериалов, сделанных во внутренней части градирни, команда идентифицировала обломки, говорящие о значительном пожаре, и отметила темные следы копоти на внутренней стороне бетонных стен, поднимающиеся от уровня распределения водяных форсунок. Никаких посторонних предметов или материалов не было обнаружено", - говорится в пресс-релизе агентства. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240814/magate-1966052503.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС

МАГАТЭ: в градирне Запорожской АЭС не нашли посторонних предметов или материалов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов или материалов внутри градирни Запорожской АЭС, на которой произошел пожар, заявило агентство.
"Из фотоснимков и видеоматериалов, сделанных во внутренней части градирни, команда идентифицировала обломки, говорящие о значительном пожаре, и отметила темные следы копоти на внутренней стороне бетонных стен, поднимающиеся от уровня распределения водяных форсунок. Никаких посторонних предметов или материалов не было обнаружено", - говорится в пресс-релизе агентства.
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В МАГАТЭ ознакомились с доказательствами по пожару на ЗАЭС
00:09
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
 
В миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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