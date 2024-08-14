Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов в градирне Запорожской АЭС
МАГАТЭ: в градирне Запорожской АЭС не нашли посторонних предметов или материалов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не нашли посторонних предметов или материалов внутри градирни Запорожской АЭС, на которой произошел пожар, заявило агентство.
"Из фотоснимков и видеоматериалов, сделанных во внутренней части градирни, команда идентифицировала обломки, говорящие о значительном пожаре, и отметила темные следы копоти на внутренней стороне бетонных стен, поднимающиеся от уровня распределения водяных форсунок. Никаких посторонних предметов или материалов не было обнаружено", - говорится в пресс-релизе агентства.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.