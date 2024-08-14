https://ria.ru/20240814/wildberries--1966214488.html
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств - РИА Новости, 14.08.2024
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:57
2024-08-14T16:57
2024-08-14T16:57
wildberries
россия
москва
московская область (подмосковье)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939748_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_22ad23838781e23fdafb050238c1994c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области. "Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду. Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании. Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.
https://ria.ru/20240813/wildberries-1965864069.html
https://ria.ru/20240731/jurist-1963156971.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939748_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3c61bfa1c77e9d7ed3bf584bf67efbbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, россия, москва, московская область (подмосковье), экономика
Wildberries, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Экономика
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств по всей России