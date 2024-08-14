https://ria.ru/20240814/wildberries--1966214488.html

Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств

Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств - РИА Новости, 14.08.2024

Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств

Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:57

2024-08-14T16:57

2024-08-14T16:57

wildberries

россия

москва

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области. "Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду. Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании. Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.

https://ria.ru/20240813/wildberries-1965864069.html

https://ria.ru/20240731/jurist-1963156971.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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wildberries, россия, москва, московская область (подмосковье), экономика