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Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств - РИА Новости, 14.08.2024
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16:57 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/wildberries--1966214488.html
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств - РИА Новости, 14.08.2024
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств
Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:57
2024-08-14T16:57
wildberries
россия
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании. В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области. "Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду. Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании. Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.
https://ria.ru/20240813/wildberries-1965864069.html
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россия
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wildberries, россия, москва, московская область (подмосковье), экономика
Wildberries, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Экономика
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств

Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств по всей России

© Пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Пресс-служба Wildberries.ru
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарственных препаратов по всей стране, рассказали РИА Новости в компании.
В 2021 году компания запустила продажу безрецептурных лекарств в тестовом режиме. Их могли купить только жители Москвы и Московской области.
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"Wildberries запускает продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей России. Нововведение открывает покупателям доступ к широкому ассортименту медикаментов, которые можно приобрести без рецепта врача", - сообщили в компании в среду.
Продавать такую продукцию на маркетплейсе селлеры смогут только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарственными препаратами, после тщательной проверки площадкой таких документов. Хранение, сборку и доставку товаров этой категории осуществляют сами продавцы. "Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем", - пояснили в компании.
Там добавили, что компания постоянно проверяет онлайн-витрину и следит за недопущением в продажу товаров, запрещенных законодательством и правилами платформы.
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WildberriesРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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