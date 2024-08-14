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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в среду в подконтрольном украинской армии городе Запорожье на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Зеркало... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:23
2024-08-14T16:23
2024-08-14T16:24
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запорожская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в подконтрольном украинской армии городе Запорожье на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает местное издание "Зеркало недели". "Запорожье, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по стоянию на 16.10 мск звучит в Днепропетровской области Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Зеркало недели": в Запорожье прогремел взрыв