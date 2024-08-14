https://ria.ru/20240814/vybory-1966171672.html

Эксперт объяснил, почему Кисида не пойдет на выборы главы правящей партии

Эксперт объяснил, почему Кисида не пойдет на выборы главы правящей партии - РИА Новости, 14.08.2024

Эксперт объяснил, почему Кисида не пойдет на выборы главы правящей партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже длительное время не намеревался участвовать в выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:47

2024-08-14T16:47

2024-08-14T16:47

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монголия

фумио кисида

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ТОКИО, 14 авг - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже длительное время не намеревался участвовать в выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) и лишь выбирал подходящее время для соответствующего заявления перед сентябрьской кампанией, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Ранее в среду в ходе экстренно созванной пресс-конференции Кисида подтвердил, что не намерен идти на второй срок и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП в сентябре, так как считает наилучшим решением "отойти в сторону", чтобы продемонстрировать людям обновленную партию. Как отметил сам глава японского правительства, накануне он провел телефонный разговор с премьер-министром Монголии, что "стало завершением его летнего расписания в сфере внешней дипломатии, а после праздников должна начаться уже настоящая подготовка к проведению выборов главы ЛДП". "Я думаю, что премьер-министр Кисида и не намеревался идти на выборы председателя (партии - ред.) уже продолжительное время. Кисида просто подгадывал подходящее время для объявления, что он не пойдет на выборы. В результате он решил, что наилучшее время это сделать - во время праздников "о-бон" (праздник поминовения усопших предков - ред.) в августе до президентской гонки в сентябре", - подчеркнул эксперт. По мнению Масато Камикубо, ситуация с реализацией превентивных мер в связи с предупреждением сейсмологов о повышенном риске мощного землетрясения в разломе Нанкай также не являлась проблемой в глазах Кисиды при выборе времени своего заявления. "Скорее всего, он полагал, что вопрос возможного землетрясения в разломе Нанкай не станет проблемой, так как Кисида будет оставаться на своем посту вплоть до выборов (нового - ред.) председателя (партии - ред.) в сентябре", - добавил профессор университета Рицумэйкан. Фумио Кисида стал председателем правящей Либерально-демократической партии после победы на выборах в сентябре 2021 года. В октябре 2021 года он стал 100-м премьер-министром Японии. На момент утверждения кабинета министров рейтинг правительства, согласно данным газеты "Иомиури", составлял 56%. Однако, начиная с ноября 2023 года уровень одобрения кабмина скатился до диапазона от 20% до 30% и продолжал держаться на рекордно низких уровнях. В сентябре пройдут выборы нового главы правящей Либерально-демократической партии Японии. Победитель станет следующим премьер-министром страны.

https://ria.ru/20240814/yaponiya-1966068874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, япония, монголия, фумио кисида