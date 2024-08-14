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В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой - РИА Новости, 14.08.2024
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03:19 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vulin-1966061876.html
В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой
В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой - РИА Новости, 14.08.2024
В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой
Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:19
2024-08-14T03:19
в мире
сербия
европа
белград (город)
александр вулин
томислав николич
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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия – тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема", - заявил Вулин.Власти Сербии 28 июля торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на речном военном корабле "Сава", из орудий которого были даны первые залпы в самом начале Первой мировой войны.По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов - защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде занимавший пост президента Сербии Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".
https://ria.ru/20240813/konflikt-1965844754.html
https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html
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в мире, сербия, европа, белград (город), александр вулин, томислав николич
В мире, Сербия, Европа, Белград (город), Александр Вулин, Томислав Николич
В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой

Вулин: настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной

© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Fotolia / krutenyuk
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия – тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема", - заявил Вулин.
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В Сербии заявили, что Европа скатывается к конфликту с Россией
Вчера, 08:07
Власти Сербии 28 июля торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на речном военном корабле "Сава", из орудий которого были даны первые залпы в самом начале Первой мировой войны.
По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов - защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде занимавший пост президента Сербии Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Европа в неурожае, европейцы страшатся голода, а в ЕС грядет хаос
11 августа, 08:00
 
В миреСербияЕвропаБелград (город)Александр ВулинТомислав Николич
 
 
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