https://ria.ru/20240814/vulin-1966061876.html

В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой

В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой - РИА Новости, 14.08.2024

В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой

Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:19

2024-08-14T03:19

2024-08-14T03:19

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сербия

европа

белград (город)

александр вулин

томислав николич

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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия – тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема", - заявил Вулин.Власти Сербии 28 июля торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на речном военном корабле "Сава", из орудий которого были даны первые залпы в самом начале Первой мировой войны.По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов - защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде занимавший пост президента Сербии Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20240813/konflikt-1965844754.html

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

сербия

европа

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в мире, сербия, европа, белград (город), александр вулин, томислав николич