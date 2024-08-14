В Сербии сравнили настроения в Европе с атмосферу перед Первой мировой
Вулин: настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только теперь распространяется русофобия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия – тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема", - заявил Вулин.
Власти Сербии 28 июля торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на речном военном корабле "Сава", из орудий которого были даны первые залпы в самом начале Первой мировой войны.
По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов - защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде занимавший пост президента Сербии Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".
Европа в неурожае, европейцы страшатся голода, а в ЕС грядет хаос
11 августа, 08:00