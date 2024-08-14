https://ria.ru/20240814/vsu-1966270935.html

Житель Курской области рассказал о воровстве военных ВСУ

Житель Курской области рассказал о воровстве военных ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

Житель Курской области рассказал о воровстве военных ВСУ

Украинских военных в сёлах Курской области интересуют исключительно "ценные вещи", они забирают даже консервы и выкапывают урожай, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:55

2024-08-14T20:55

2024-08-14T20:55

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Украинских военных в сёлах Курской области интересуют исключительно "ценные вещи", они забирают даже консервы и выкапывают урожай, рассказал РИА Новости житель села Мартыновка Виталий Скибин. Скибину 34 года. Когда в Курской области начались боевые действия, он пришёл в дом к своей бабушке Татьяне Васьковой, чтобы позаботиться о ней. В субботу, 10 августа, в Мартыновке появились украинские военные - первым же вопросом, который они задали мужчине, был: есть ли в доме ценные вещи. "Повел (ВСУшник - ред.) меня в зал, чтобы я ему показывал вещи. Забирали ценные вещи. Они начали находить там телефоны, коробки… Шифоньеры открывать разные начали, тумбочки. Что-то забрали, но не знаю, что. Консервацию забрали", - вспоминает Виталий. Мародеры вывели его на улицу, там он видел, что они вскрывают все дома деревни. "Урожай копали. Картоху пекли. Забирали мотоциклы местных жителей", - свидетельствует он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965721181.html

https://ria.ru/20240806/vsu-1964306926.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

курская область

россия

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курская область, россия, вооруженные силы украины