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Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 14.08.2024 (обновлено: 18:24 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966231670.html
Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области
Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области
Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:25
2024-08-14T18:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛ, 14 авг - РИА Новости. Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Видео с одним из диверсантов оказалось в распоряжении агентства. "Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ уничтожили еще двух украинских террористов в лесах Курской области. Они были в составе диверсионной группы", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966165221.html
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РИА Новости
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60
353
60
Кадры с ликвидированными украинскими диверсантами в Курской области
Бойцы 810-й бригады морской пехоты ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области

Бойцы морской пехоты ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские бойцы морской пехоты
Российские бойцы морской пехоты - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские бойцы морской пехоты. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 14 авг - РИА Новости. Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Видео с одним из диверсантов оказалось в распоряжении агентства.
"Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ уничтожили еще двух украинских террористов в лесах Курской области. Они были в составе диверсионной группы", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадры с машиной Roshel Senator ВСУ, захваченной во время боя в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Российские морпехи захватили канадскую бронемашину ВСУ в Курской области
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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