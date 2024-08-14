https://ria.ru/20240814/vsu-1966231670.html

Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области

Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Российские морпехи ликвидировали двух диверсантов ВСУ в Курской области

Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:25

2024-08-14T17:25

2024-08-14T18:24

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ, 14 авг - РИА Новости. Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Видео с одним из диверсантов оказалось в распоряжении агентства. "Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ уничтожили еще двух украинских террористов в лесах Курской области. Они были в составе диверсионной группы", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Кадры с ликвидированными украинскими диверсантами в Курской области Бойцы 810-й бригады морской пехоты ликвидировали двух украинских диверсантов в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-08-14T17:25 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф