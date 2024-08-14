https://ria.ru/20240814/vsu-1966228873.html

ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:16

2024-08-14T17:16

2024-08-14T18:36

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вооруженные силы украины

московская патриархия

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской патриархии."Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня", — следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html

https://ria.ru/20240809/moskva-1965285830.html

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курская область

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россия, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, московская патриархия, русская православная церковь, происшествия