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ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области
В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:16
2024-08-14T17:16
2024-08-14T18:36
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происшествия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской патриархии."Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня", — следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html
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ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области
РПЦ: ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский