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ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Религия
 
17:16 14.08.2024 (обновлено: 18:36 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966228873.html
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области
В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:16
2024-08-14T18:36
религия
россия
курская область
глушковский район
вооруженные силы украины
московская патриархия
русская православная церковь
происшествия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской патриархии."Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня", — следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html
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россия
курская область
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россия, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины, московская патриархия, русская православная церковь, происшествия
Религия, Россия, Курская область, Глушковский район, Вооруженные силы Украины, Московская Патриархия, Русская православная церковь, Происшествия
ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

РПЦ: ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области украинские войска разрушили Вознесенский храм-часовню, сообщается на сайте Московской патриархии.
"Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня", — следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
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РелигияРоссияКурская областьГлушковский районВооруженные силы УкраиныМосковская ПатриархияРусская православная церковьПроисшествия
 
 
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