https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html

Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ

Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ

Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:51

2024-08-14T15:51

2024-08-14T18:38

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступных действий украинских националистов."Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни", — рассказали в комитете.Подчеркивается, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, СК уделяет внимание вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия