Рейтинг@Mail.ru
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 14.08.2024 (обновлено: 18:38 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966181188.html
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:51
2024-08-14T18:38
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступных действий украинских националистов."Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни", — рассказали в комитете.Подчеркивается, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, СК уделяет внимание вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ

Покинувшие Курскую область россияне рассказали СК про жестокость ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг РИА Новости. Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступных действий украинских националистов.
"Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни", — рассказали в комитете.
Подчеркивается, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, СК уделяет внимание вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала