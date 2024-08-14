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Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:51
2024-08-14T15:51
2024-08-14T18:38
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступных действий украинских националистов."Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни", — рассказали в комитете.Подчеркивается, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, СК уделяет внимание вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Покинувшие Курскую область россияне рассказали СК про жестокость ВСУ
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жители Курской области рассказывают следователям о жестокости и бесчеловечности военных ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Отмечается, что сотрудники ведомства продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступных действий украинских националистов.
"Граждане активно делятся с представителями ведомства свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских военных, рассказывают о том, как приходилось спешно покидать свои дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни", — рассказали в комитете.
Подчеркивается, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, СК уделяет внимание вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера.