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В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 14.08.2024 (обновлено: 16:19 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966175747.html
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Российские войска уничтожили штурмовую группу из шести украинских военных под поселком Коренево в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:31
2024-08-14T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
валерий герасимов
владимир путин
суджанский район
россия
безопасность
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КУРСК, 14 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили штурмовую группу из шести украинских военных под поселком Коренево в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Огнем артиллерии уничтожена группа штурмовиков-десантников из 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Российские разведчики засняли на видео уничтоженную группу, состоящую из шести "двухсотых" (уничтоженных. — Прим. ред.) штурмовиков", — сказал собеседник агентства.Ранее в среду в Курской области взяли в плен группу солдат из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. А двумя днями ранее в районе Мартыновки российские бойцы захватили еще одну группу военных из этой же бригады.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html
https://ria.ru/20240814/vsu-1966157025.html
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курская область
суджанский район
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Кадры с украинской штурмовой группой, уничтоженной в Курской области
Украинская штурмовая группа уничтожена под населенным пунктом Коренево в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Видео с ликвидированными штурмовиками оказалось в распоряжении агентства.
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вооруженные силы украины, курская область, валерий герасимов, владимир путин, суджанский район, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Суджанский район, Россия, Безопасность
В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

ВС РФ уничтожили группу из 6 украинских штурмовиков под Коренево Курской области

Читать ria.ru в
КУРСК, 14 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили штурмовую группу из шести украинских военных под поселком Коренево в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Огнем артиллерии уничтожена группа штурмовиков-десантников из 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Российские разведчики засняли на видео уничтоженную группу, состоящую из шести "двухсотых" (уничтоженных. — Прим. ред.) штурмовиков", — сказал собеседник агентства.
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Ранее в среду в Курской области взяли в плен группу солдат из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. А двумя днями ранее в районе Мартыновки российские бойцы захватили еще одну группу военных из этой же бригады.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
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По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСуджанский районРоссияБезопасность
 
 
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