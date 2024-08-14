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В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля - РИА Новости, 14.08.2024
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля
В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:55
2024-08-14T14:55
2024-08-14T18:53
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*."Во время выполнения боевого задания <…> погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — говорится в заявлении.Отмечается, что он совершил более 160 боевых вылетов.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Идет ли речь об истребителе Мигуля или нет неизвестно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля
ВСУ подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*.
"Во время выполнения боевого задания <…> погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — говорится в заявлении.
Отмечается, что он совершил более 160 боевых вылетов.
В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Идет ли речь об истребителе Мигуля или нет неизвестно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.