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В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 14.08.2024 (обновлено: 18:53 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966164752.html
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля - РИА Новости, 14.08.2024
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля
В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:55
2024-08-14T18:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
миг-29
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*."Во время выполнения боевого задания &lt;…&gt; погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — говорится в заявлении.Отмечается, что он совершил более 160 боевых вылетов.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Идет ли речь об истребителе Мигуля или нет неизвестно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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украина, россия, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29
В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля

ВСУ подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

© Фото : 40-я бригада тактической авиацииУкраинский пилот истребителя МиГ-29 Александр Мигуля
Украинский пилот истребителя МиГ-29 Александр Мигуля - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : 40-я бригада тактической авиации
Украинский пилот истребителя МиГ-29 Александр Мигуля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*.
"Во время выполнения боевого задания <…> погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Отмечается, что он совершил более 160 боевых вылетов.
В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Идет ли речь об истребителе Мигуля или нет неизвестно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМиГ-29
 
 
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