https://ria.ru/20240814/vsu-1966164752.html

В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля

В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля - РИА Новости, 14.08.2024

В зоне СВО ликвидировали командира ВВС Украины Мигуля

В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:55

2024-08-14T14:55

2024-08-14T18:53

специальная военная операция на украине

украина

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миг-29

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В зоне спецоперации ликвидировали пилота МиГ-29 Александра Мигуля, информацию об этом подтвердила 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook*."Во время выполнения боевого задания <…> погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля", — говорится в заявлении.Отмечается, что он совершил более 160 боевых вылетов.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Идет ли речь об истребителе Мигуля или нет неизвестно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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украина, россия, миг-29