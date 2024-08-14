https://ria.ru/20240814/vsu-1966161965.html

"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе

"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 14.08.2024

"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе

Проукраинским активистам невыносимо осознавать тот факт, что ВСУ несут потери в Курской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:42

2024-08-14T14:42

2024-08-14T17:24

специальная военная операция на украине

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курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Проукраинским активистам невыносимо осознавать тот факт, что ВСУ несут потери в Курской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — написал он.По словам журналиста, он сталкивается с нападками со стороны проукраински настроенных групп после публикации сведений об украинских потерях."Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую маленькую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает", — пожаловался он.В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно инфомрации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240814/ofitser-1966175519.html

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в мире, германия, украина, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин