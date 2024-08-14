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"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 14.08.2024 (обновлено: 17:24 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966161965.html
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 14.08.2024
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе
Проукраинским активистам невыносимо осознавать тот факт, что ВСУ несут потери в Курской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:42
2024-08-14T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Проукраинским активистам невыносимо осознавать тот факт, что ВСУ несут потери в Курской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — написал он.По словам журналиста, он сталкивается с нападками со стороны проукраински настроенных групп после публикации сведений об украинских потерях."Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую маленькую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает", — пожаловался он.В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно инфомрации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240814/ofitser-1966175519.html
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в мире, германия, украина, россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе

Репке: проукраинские активисты злятся из-за потерь ВСУ в Курской области

© РИА НовостиМИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости
МИ-35 авиации ВКС нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Проукраинским активистам невыносимо осознавать тот факт, что ВСУ несут потери в Курской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — написал он.
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По словам журналиста, он сталкивается с нападками со стороны проукраински настроенных групп после публикации сведений об украинских потерях.
«
"Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую маленькую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает", — пожаловался он.
В среду Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 270 человек и 16 единиц бронетехники. Согласно инфомрации ведомства, за все время боевых действий на Курском направлении, Украина потеряла до 2300 военнослужащих и 37 танков.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Путин
 
 
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