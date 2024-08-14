https://ria.ru/20240814/vsu-1966106777.html

Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов

Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024

Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:00

2024-08-14T11:00

2024-08-14T11:16

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

апты алаудинов

курчатов

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ не смогли выполнить в Курской области поставленную перед ними задачу. "Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление."Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", - заявил Алаудинов.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

курчатов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, курчатов, россия