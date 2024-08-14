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Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:00
2024-08-14T11:00
2024-08-14T11:16
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ не смогли выполнить в Курской области поставленную перед ними задачу. "Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление."Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", - заявил Алаудинов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, курчатов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Курчатов, Россия
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов
Алаудинов: большая часть техники ВСУ на Курском направлении уже уничтожена