Рейтинг@Mail.ru
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 14.08.2024 (обновлено: 11:16 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966106777.html
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:00
2024-08-14T11:16
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
апты алаудинов
курчатов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965555299_0:63:805:516_1920x0_80_0_0_4e52ab3c35aace4e13f1e9aaceeea952.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ не смогли выполнить в Курской области поставленную перед ними задачу. "Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление."Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", - заявил Алаудинов.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
курская область
курчатов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965555299_0:0:805:605_1920x0_80_0_0_021b4174de03a02ad3596f76f208b136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, апты алаудинов, курчатов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Апты Алаудинов, Курчатов, Россия
Большая часть техники ВСУ в Курской области уничтожена, заявил Алаудинов

Алаудинов: большая часть техники ВСУ на Курском направлении уже уничтожена

© Kadyrov_95 / TelegramУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Kadyrov_95 / Telegram
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что ВСУ не смогли выполнить в Курской области поставленную перед ними задачу.
"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что задача не была выполнена, несмотря на все резервы, направленные Киевом на это направление.
"Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", - заявил Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьАпты АлаудиновКурчатовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала