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Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 14.08.2024 (обновлено: 11:57 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html
Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове
Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове
ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:59
2024-08-14T11:57
курская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.&quot;Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число&quot;, — сказал он.Он подчеркнул, что ВСУ задачу не выполнили, несмотря на все направленные им резервы."Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", — добавил Алаудинов.По словам командира "Ахмата", "блицкриг Зеленского" с захватом АЭС планировался для того, чтобы Украина могла выйти на переговоры с Россией и предъявить ей ультиматум."Не будет переговоров &lt;…&gt; В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", — заключил Алаудинов.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове

Алаудинов: ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«

"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что ВСУ задачу не выполнили, несмотря на все направленные им резервы.
"Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", — добавил Алаудинов.
По словам командира "Ахмата", "блицкриг Зеленского" с захватом АЭС планировался для того, чтобы Украина могла выйти на переговоры с Россией и предъявить ей ультиматум.
"Не будет переговоров <…> В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", — заключил Алаудинов.

Курская АЭС расположена на берегу Сейма вблизи города Курчатова. Это важнейший узел Единой энергетической системы России. Основной потребитель — энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 мощностью по тысяче мегаватт каждый. Рядом строится Курская АЭС-2, которая должна будет заместить первую по мере истечения у той ресурса. Там возводят два энергоблока поколения 3+ с новейшими реакторами ВВЭР-ТОИ.

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Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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