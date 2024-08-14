Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове
Алаудинов: ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
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"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число", — сказал он.
Он подчеркнул, что ВСУ задачу не выполнили, несмотря на все направленные им резервы.
"Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", — добавил Алаудинов.
"Не будет переговоров <…> В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", — заключил Алаудинов.
Курская АЭС расположена на берегу Сейма вблизи города Курчатова. Это важнейший узел Единой энергетической системы России. Основной потребитель — энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 мощностью по тысяче мегаватт каждый. Рядом строится Курская АЭС-2, которая должна будет заместить первую по мере истечения у той ресурса. Там возводят два энергоблока поколения 3+ с новейшими реакторами ВВЭР-ТОИ.
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Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.