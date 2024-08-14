https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html

Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове

Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове - РИА Новости, 14.08.2024

Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове

ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:59

2024-08-14T10:59

2024-08-14T11:57

курская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число", — сказал он.Он подчеркнул, что ВСУ задачу не выполнили, несмотря на все направленные им резервы."Большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на Курское направление", — добавил Алаудинов.По словам командира "Ахмата", "блицкриг Зеленского" с захватом АЭС планировался для того, чтобы Украина могла выйти на переговоры с Россией и предъявить ей ультиматум."Не будет переговоров <…> В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. И операция их, я думаю, уже дала течь. Так что блицкриг не удался у нашего противника", — заключил Алаудинов.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины