https://ria.ru/20240814/vsu-1966095359.html
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:15
2024-08-14T10:15
2024-08-14T10:15
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964806318_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_0c7a6e8f6cb2bf02e227b51ec0bb76c2.png
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964806318_160:0:1123:722_1920x0_80_0_0_090b50c938312b811b06d3c02966d710.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
Волобуев: жителей Беловского района Курской области просят пока не возвращаться