https://ria.ru/20240814/vsu-1966095359.html

ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области

ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области

Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:15

2024-08-14T10:15

2024-08-14T10:15

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины