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ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vsu-1966095359.html
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:15
2024-08-14T10:15
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале."Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области

Волобуев: жителей Беловского района Курской области просят пока не возвращаться

© Министерство обороны РФБМП ВСУ в прицеле барражирующего боеприпаса "Ланцет"
БМП ВСУ в прицеле барражирующего боеприпаса Ланцет - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Министерство обороны РФ
БМП ВСУ в прицеле барражирующего боеприпаса "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жителей Беловского района Курской области, выехавших за его пределы, просят пока не возвращаться, ВСУ ведут обстрел двух автодорог, сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.
«
"Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Нападение на Курскую область: Запад вскрыл карты
12 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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