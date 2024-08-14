https://ria.ru/20240814/vsu-1966087882.html

Захарова назвала действия ВСУ в Курской области террористическими

Захарова назвала действия ВСУ в Курской области террористическими - РИА Новости, 14.08.2024

Захарова назвала действия ВСУ в Курской области террористическими

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik события в Курской области, подчеркнула террористический характер действий... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:26

2024-08-14T09:26

2024-08-14T09:30

специальная военная операция на украине

украина

курская область

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik события в Курской области, подчеркнула террористический характер действий ВСУ. "Я категорически против любых других оценок, кроме как тех, которые имеют в своем составе определение "террористический"", - сказала она. "Я читаю, например, вторжение, пожалуйста, будьте добры добавьте террористическое, я читаю, например, нападение, добавьте, пожалуйста, террористов, это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка, это правда жизни", - пояснила Захарова. "Вот это то самое отребье, которое формировалось долгие, теперь уже годы, на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось.. как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она добавила, что Запад 10-15 лет назад делал упор на светлое будущее Украины, потом от этого тезиса перешел к сдерживанию России, а теперь - к нанесению РФ стратегического поражения. "Вот это те бандформирования, формирования экстремистов, группировки экстремистов, те ячейки, которые холились и лелеялись Западом на территории Украины для реализации их западных планов", - заключила Захарова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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украина, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины