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В двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

В двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза - РИА Новости, 14.08.2024

В двух бригадах ВСУ зафиксировали вспышку туберкулеза

Вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами зафиксирована в двух бригадах ВСУ на подконтрольных территориях в Херсонской области и ДНР, куда ранее... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:34

2024-08-14T05:34

2024-08-14T05:34

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ГЕНИЧЕСК, 14 авг - РИА Новости. Вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами зафиксирована в двух бригадах ВСУ на подконтрольных территориях в Херсонской области и ДНР, куда ранее прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона. "Среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ зафиксирована крупная вспышка туберкулеза. Она вызвана тем, что в рамках идущей на Украине тотальной мобилизации в ряды украинских морпехов массово влились заключенные, многие из которых были инфицированы туберкулезом. Открытая форма туберкулеза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. По нашим данным, там уже имеются летальные случаи. 35-я бригада морской пехоты ВСУ развернута на оккупированных территориях Херсонской области", - сообщили в подполье. По данным подпольщиков, киевские власти и командование ВСУ пытаются скрывать информацию о вспышке заболевания, из-за чего туберкулез может начать распространяться и на другие подразделения. "Кроме того, по нашей информации, вспышки туберкулеза из-за мобилизованных зеков фиксируются в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, развернутой на оккупированных территориях ДНР", - сообщил представитель пророссийского сопротивления Херсона.

https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html

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херсонская область

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в мире, херсон, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина