https://ria.ru/20240814/vrachi-1966063027.html
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач - РИА Новости, 14.08.2024
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач
Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:49
2024-08-14T03:49
2024-08-14T03:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
общество
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642845_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_0c49b96f94521082b4fb1018774ae29b.jpg
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич. "Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, - это не медицинский вопрос. Наш вопрос - это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", - сказал собеседник агентства. Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии. Бабич привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в армии Наполеона и в своих мемуарах оставил много записей о проведенных операциях русским солдатам. "У французского хирурга есть описание, как он лечил русских и как он радовался, когда они выздоравливали", - добавил врач.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642845_292:0:2975:2012_1920x0_80_0_0_df87685e961a08d68a27a5b5cbce771c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, общество, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Общество, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач
Врач Бабич: медики одинаково борются за жизни российских военных и пленных
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
"Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, - это не медицинский вопрос. Наш вопрос - это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", - сказал собеседник агентства.
Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии.
Бабич привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в армии Наполеона и в своих мемуарах оставил много записей о проведенных операциях русским солдатам. "У французского хирурга есть описание, как он лечил русских и как он радовался, когда они выздоравливали", - добавил врач.