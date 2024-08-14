Рейтинг@Mail.ru
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vrachi-1966063027.html
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач - РИА Новости, 14.08.2024
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач
Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:49
2024-08-14T03:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
общество
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642845_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_0c49b96f94521082b4fb1018774ae29b.jpg
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич. "Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, - это не медицинский вопрос. Наш вопрос - это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", - сказал собеседник агентства. Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии. Бабич привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в армии Наполеона и в своих мемуарах оставил много записей о проведенных операциях русским солдатам. "У французского хирурга есть описание, как он лечил русских и как он радовался, когда они выздоравливали", - добавил врач.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642845_292:0:2975:2012_1920x0_80_0_0_df87685e961a08d68a27a5b5cbce771c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, общество, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Общество, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач

Врач Бабич: медики одинаково борются за жизни российских военных и пленных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении
Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
"Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, - это не медицинский вопрос. Наш вопрос - это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", - сказал собеседник агентства.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Русские в ярости": Украину предупредили о наказании за бои на границе
Вчера, 21:08
Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии.
Бабич привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в армии Наполеона и в своих мемуарах оставил много записей о проведенных операциях русским солдатам. "У французского хирурга есть описание, как он лечил русских и как он радовался, когда они выздоравливали", - добавил врач.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Пленные рассказали, как их захватили в Курской области
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОбществоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала