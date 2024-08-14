https://ria.ru/20240814/vrachi-1966063027.html

Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач

Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач - РИА Новости, 14.08.2024

Медики одинаково лечат солдат России и Украины, рассказал врач

Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:49

2024-08-14T03:49

2024-08-14T03:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

общество

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642845_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_0c49b96f94521082b4fb1018774ae29b.jpg

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Российские медики одинаково борются за жизни пленных украинских солдат и военнослужащих армии России, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич. "Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, - это не медицинский вопрос. Наш вопрос - это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", - сказал собеседник агентства. Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии. Бабич привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в армии Наполеона и в своих мемуарах оставил много записей о проведенных операциях русским солдатам. "У французского хирурга есть описание, как он лечил русских и как он радовался, когда они выздоравливали", - добавил врач.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, общество, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф