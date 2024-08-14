https://ria.ru/20240814/vorobev-1966270464.html

Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе

Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе - РИА Новости, 14.08.2024

Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе

Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 завершат до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:48

2024-08-14T20:48

2024-08-14T20:48

новости подмосковья

домодедово (аэропорт)

андрей воробьев

остров

московская область (подмосковье)

видное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915645526_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3c4ff0380ca2f1e709a6ede112d864e9.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 завершат до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Надеюсь, что в декабре мы эти два ключевых узла разошьем, а затем приступим к реализации последующих этапов. Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 километров расширим до 6-8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам губернатора, после завершения всех работ время проезда по участку составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузятся дороги в прилегающих деревнях и селах: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах.

https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966237906.html

остров

московская область (подмосковье)

видное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), андрей воробьев, остров, московская область (подмосковье), видное