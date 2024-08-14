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Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе - РИА Новости, 14.08.2024
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Новости Подмосковья
 
20:48 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/vorobev-1966270464.html
Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе
Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе - РИА Новости, 14.08.2024
Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе
Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 завершат до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:48
2024-08-14T20:48
новости подмосковья
домодедово (аэропорт)
андрей воробьев
остров
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 завершат до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Надеюсь, что в декабре мы эти два ключевых узла разошьем, а затем приступим к реализации последующих этапов. Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 километров расширим до 6-8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По словам губернатора, после завершения всех работ время проезда по участку составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузятся дороги в прилегающих деревнях и селах: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах.
https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966237906.html
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домодедово (аэропорт), андрей воробьев, остров, московская область (подмосковье), видное
Новости Подмосковья, Домодедово (аэропорт), Андрей Воробьев, Остров, Московская область (Подмосковье), Видное
Воробьев рассказал о развязке между трассой А-105 и Каширским шоссе

Воробьев: развязку между Каширским шоссе и трассой А-105 построят до конца года

© Фото: правительство Московской области Андрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото: правительство Московской области
Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 завершат до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Надеюсь, что в декабре мы эти два ключевых узла разошьем, а затем приступим к реализации последующих этапов. Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 километров расширим до 6-8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам губернатора, после завершения всех работ время проезда по участку составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузятся дороги в прилегающих деревнях и селах: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах.
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