https://ria.ru/20240814/voennye-1966154258.html

ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области

ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области

Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:13

2024-08-14T14:13

2024-08-14T14:42

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны."Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, россия