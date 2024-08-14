ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ пресекли новые попытки прорыва мобильных групп ВСУ в Курской области
Танк Т-80 военнослужащих ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного", — говорится в заявлении.
Кроме того, российская армия:
- уничтожила две группы ВСУ на пикапах в районе Мартыновки;
- поразила скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой и 1-й президентской бригад противника у Локни, Кремяного, Олешни, Свердликово и Дарьино;
- отразила шесть атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад украинских войск в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное;
- ударила по резервам ВСУ в районах Юнаковки, Садков, Мирополья, Храповщины, Могриц и Кровного в Сумской области;
- взяла в плен 18 украинских военнослужащих.
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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.
Нападение на Курскую область
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.