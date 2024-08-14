Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 14.08.2024 (обновлено: 14:42 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/voennye-1966154258.html
ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области
ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области
Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:13
2024-08-14T14:42
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
валерий герасимов
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20ef6cd613ce0f7784d47813f1450d68.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны."Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6323a7a1a816f5a5fb14708462b679f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Россия
ВС России пресекли новые попытки прорыва групп ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ пресекли новые попытки прорыва мобильных групп ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС России
Танк Т-80 военнослужащих ВС России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группировка войск "Север" пресекла новые попытки прорыва мобильных групп украинских военных вглубь территории России, сообщило министерство обороны.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного", — говорится в заявлении.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове
Вчера, 10:59
Кроме того, российская армия:
  • уничтожила две группы ВСУ на пикапах в районе Мартыновки;
  • поразила скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой и 1-й президентской бригад противника у Локни, Кремяного, Олешни, Свердликово и Дарьино;
  • отразила шесть атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад украинских войск в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное;
  • ударила по резервам ВСУ в районах Юнаковки, Садков, Мирополья, Храповщины, Могриц и Кровного в Сумской области;
  • взяла в плен 18 украинских военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВалерий ГерасимовВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала