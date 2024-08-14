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В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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13:01 14.08.2024 (обновлено: 13:04 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/voda-1966135714.html
В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ
В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ
В Германии в казарме авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода, ведётся расследование по подозрению в диверсии, сообщают... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:01
2024-08-14T13:04
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. В Германии в казарме авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода, ведётся расследование по подозрению в диверсии, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, обнаружена контаминация водопроводной воды в казарме авиабазы, военнослужащих призвали не пользоваться ей. Отмечается, что у авиабазы есть собственное водоснабжение. Казарма огорожена, по подозрению в диверсии ведут расследование служба контрразведки бундесвера и полиция. На авиабазе службу несут 4300 солдат и 1300 сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.
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в мире, германия
В мире, Германия
В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ

В ФРГ расследуют отравление водопроводной воды в казарме авиабазы ВВС Кельн-Ван

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПроверка качества воды
Проверка качества воды - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Проверка качества воды. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. В Германии в казарме авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода, ведётся расследование по подозрению в диверсии, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, обнаружена контаминация водопроводной воды в казарме авиабазы, военнослужащих призвали не пользоваться ей.
Отмечается, что у авиабазы есть собственное водоснабжение.
Казарма огорожена, по подозрению в диверсии ведут расследование служба контрразведки бундесвера и полиция.
На авиабазе службу несут 4300 солдат и 1300 сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.
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