https://ria.ru/20240814/voda-1966135714.html

В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ

В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

В ФРГ расследуют диверсию с отравлением воды на базе ВВС, пишут СМИ

В Германии в казарме авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода, ведётся расследование по подозрению в диверсии, сообщают... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:01

2024-08-14T13:01

2024-08-14T13:04

в мире

германия

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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. В Германии в казарме авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, предположительно, отравлена водопроводная вода, ведётся расследование по подозрению в диверсии, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, обнаружена контаминация водопроводной воды в казарме авиабазы, военнослужащих призвали не пользоваться ей. Отмечается, что у авиабазы есть собственное водоснабжение. Казарма огорожена, по подозрению в диверсии ведут расследование служба контрразведки бундесвера и полиция. На авиабазе службу несут 4300 солдат и 1300 сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.

https://ria.ru/20230920/obvinenie-1897439598.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия