https://ria.ru/20240814/velikobritaniya-1965729471.html

Таинственный знак. Кейт Миддлтон "вышла" из затворничества

Таинственный знак. Кейт Миддлтон "вышла" из затворничества - РИА Новости, 14.08.2024

Таинственный знак. Кейт Миддлтон "вышла" из затворничества

Британские СМИ продолжают спекулировать на тему сложностей в отношениях главной пары Соединенного Королевства. На днях принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:00

2024-08-14T08:00

2024-08-14T09:51

великобритания

кейт миддлтон

карл iii

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Британские СМИ продолжают спекулировать на тему сложностей в отношениях главной пары Соединенного Королевства. На днях принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон попытались развеять сомнения, выпустив совместное видео. Однако оно лишь добавило вопросов.Поздравление для сборнойГерцог и герцогиня Кембриджские (таковы официальные титулы супругов) под занавес парижской Олимпиады опубликовали ролик, в котором обратились к британским спортсменам. "От всех нас, кто смотрел соревнования дома, поздравляем сборную Великобритании", — сказала Миддлтон. "Вы были для всех нас вдохновением", — признался ее муж.Видео было записано в Балморале, шотландской резиденции, где многочисленные члены королевской семьи традиционно проводят отпуск под занавес лета.Главным же стало не содержание, а сам факт публикации: это первое с 2023-го совместное "появление" Кейт и Уильяма на публике. В нынешнем году супругов заметили вместе только на одном из церемониальных мероприятий, где их присутствие в принципе было обязательным. В остальное время герцог и герцогиня как будто живут раздельно, пишут британские СМИ.Принцесса Уэльская (еще один из многих титулов Кейт) почти не появляется на людях с прошедшего декабря. Ее исчезновение из публичного поля — хотя обычно она не пренебрегает общением с подданными (за что ее порою сравнивают с матерью Уильяма, принцессой Дианой) — породило множество слухов.Часть из них подтвердилась. Например, о тяжелой болезни — практически сразу стало известно, что Кейт в январе перенесла операцию, вроде бы плановую. Отсутствие точных данных заставило многих думать, что она даже якобы впала в кому. Позднее, уже весной, официально сообщили: герцогиня борется с раком. А сейчас проходит послеоперационный курс химиотерапии.Снимок без кольцаПапарацци замечали, что супруги не посещают одни и те же мероприятия. А на редких снимках, например, через стекло автомобиля, пытались найти признаки размолвки в позах и выражениях лиц.Интриги по поводу своего состояния и ситуации в семье добавляла и сама Кейт. Так, десятого марта, когда в Великобритании отмечают День матери, она опубликовала снимок с тремя детьми — принцессой Шарлоттой (9 лет), принцами Джорджем (11 лет) и Луи (6 лет), — но без мужа.Фотографию мгновенно подхватили мировые СМИ. Однако то, что должно было успокоить нацию, обернулось скандалом. Быстро обнаружилось, что кадр отредактировали. Пресса и новостные агентства отозвали иллюстрацию, назвав случившееся "пиар-катастрофой" королевской семьи. Кейт попыталась успокоить общественность: мол, она сама просто неудачно поэкспериментировала с "фотошопом".Но ключевой деталью на снимке многие сочли неисправленную часть: на руке у герцогини отсутствовало обручальное кольцо. Это косвенно подтверждало версию о ссоре с Уильямом. Тем более формально для этого были поводы. Герцог якобы завел роман с маркизой Чолмондели — Роуз Хэнбери, с которой познакомился еще до брака. Королевская семья, разумеется, не давала никаких комментариев, поэтому СМИ со ссылками на "неназванные близкие ко двору" источники наперебой сообщали, что, мол, дело именно в изменах Уильяма.Куда пойти учиться?К лету слухи о распаде брака — и даже возможном "тайном разводе" — поутихли. Но появился новый повод для спекуляций. Стало известно, что Уильям и Кейт не могут решить, куда пойдет учиться старший сын, когда ему исполнится 13 лет.По словам источников, герцогиня стремится отойти от королевских традиций и отправить принца Джорджа в школу-интернат Marlborough College. Там обучалась она сама — после того как из-за издевательств покинула предназначенный исключительно для девочек пансионат Downe House. Теперь Кейт настаивает на заведении смешанного типа.Уильям и его младший брат принц Гарри посещали Итонский колледж для мальчиков. И не для всех это был приятный опыт. Гарри, например, вспоминал, что Уильям демонстративно игнорировал его и просил делать вид, будто они вообще не знакомы. Но таковы негласные правила подобных элитных школ.Кейт же, пишет пресса, хочет бросить вызов монаршим устоям и "модернизировать" корону. В итоге она все же согласилась с доводами мужа. Однако именно это, предполагают журналисты, омрачило их отношения. Хотя информация о спорах по поводу колледжа появлялась еще в январе.Никаких соцсетейСейчас, судя по поздравительному видео и самому факту совместного отдыха в Балморале, пара преодолела противоречия — если они действительно имелись.Королевский биограф Роберт Джобсон в начале августа дал интервью о том, что происходит с герцогом и герцогиней. По его словам, Уильям был "полностью сокрушен" известием о болезни супруги. А вот принцесса, отметил писатель, держалась "стоически". И отец, король Карл III (у него тоже рак), и сама Кейт просто сказали принцу: "Нам нужно, чтобы ты сейчас встал на ноги".Тем не менее в монаршей семье по-прежнему стараются выдавать публичную информацию дозированно. Как сообщил источник в Букингемском дворце, во время отдыха в Балморале Карл III запретил пользоваться соцсетями. Ролик Кейт и Уильяма можно считать оправданным исключением: они традиционно поздравляют британских спортсменов. Решение короля, утверждает источник, в первую очередь связано с желанием оградить принцессу Уэльскую от лишнего беспокойства. Однако не факт, что это убережет ее от очередных слухов и последующего скандала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, кейт миддлтон, карл iii