https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html

Развод, рак и кома. Британцы ищут объяснения затворничеству Кейт Миддлтон

Развод, рак и кома. Британцы ищут объяснения затворничеству Кейт Миддлтон - РИА Новости, 14.03.2024

Развод, рак и кома. Британцы ищут объяснения затворничеству Кейт Миддлтон

В Великобритании вокруг королевской семьи продолжается "мыльная опера", как ее прозвали журналисты. В центре внимания — Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:21

2024-03-14T18:21

2024-03-14T18:50

великобритания

кейт миддлтон

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Великобритании вокруг королевской семьи продолжается "мыльная опера", как ее прозвали журналисты. В центре внимания — Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма. Таинственная операция, странное поведение пары на публике, удаление из мировых СМИ официального, но зачем-то обработанного снимка с детьми, — все это породило массу слухов вплоть до перспективы развода.Плановая операцияЕще с декабря прошлого года Кэтрин, принцесса Уэльская, почти не появлялась на публике. Учитывая прежде "народный характер" жены Уильяма (из-за открытости и близости к подданным ее нередко сравнивали с его матерью, принцессой Дианой), это вызвало беспокойство в британской прессе, обсуждавшей возможные проблемы со здоровьем.Версия нашла подтверждение. В январе Кейт перенесла операцию на брюшной полости. Хотя госпитализация была плановой, причины не уточняются, что вновь провоцирует спекуляции вплоть до предположений об онкологии — она так и не вернулась в публичное пространство. Официальные источники заявили: Кейт не появится на людях до Пасхи. Это породило еще одну версию — принцесса в коме.Виртуально она явила себя народу 10 марта, когда в Великобритании отмечают День матери. На странице супружеской четы в соцсети Х (бывший Twitter) появился снимок, запечатлевший Кейт с ее тремя детьми: дочерью Шарлоттой и сыновьями Луи и Джорджем. "Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери. К", — подписала фотографию жена Уильяма.Странные манипуляцииСнимок, призванный, очевидно, развеять сомнения в том, что с принцессой все в порядке (она и впрямь не выглядит болезненно), в итоге сам по себе спровоцировал новый скандал. Агентство Associated Press (AP) первым выявило, что "источник манипулировал изображением".При беглом взгляде это трудно заметить. Но фотография действительно содержит множество странных артефактов: неестественное положение волос, пальцев рук, смещенная молния на одежде и так далее.После того как крупнейшие информагентства и издания отозвали снимок, назвав произошедшее "пиар-катастрофой", Кейт опубликовала объяснение. "Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием. Я хочу извиниться за недоразумение", — написала она. Впрочем, и это не внесло ясности в ситуацию. Принцесса известна своим увлечением фотографией, поэтому никто не ждал от нее такого "топорного" редактирования. И вдобавок бессмысленного, поскольку неясно, как искривленные пальцы детей могли бы улучшить снимок или что-то скрыть.На пути к разводу?Помимо "манипуляций", которые четко видны при близком рассмотрении фото, есть и другая, более очевидная деталь. На пальце Кейт отсутствует обручальное кольцо. И судя по всему, его не удалили при редактировании: принцесса просто его не надела. Хотя обычно вообще носит по три кольца, включая обручальное. Некоторые, впрочем, предположили, что украшений Кейт избегает по медицинским показаниям.И вновь вал спекуляций — теперь уже не на тему здоровья, а о личных отношениях Кейт с супругом. К обсуждению подключились все — от откровенно желтых таблоидов до респектабельных изданий вроде Newsweek. Последнее отмечает, что версия о тайном разводе пары "похоже, не имеет никаких подтверждений".Тем не менее слухи не остановить. Масла в огонь подлил популярный американский комик Стивен Кольбер в своем "Позднем шоу". "Мое сердце сочувствует бедной Кейт, — сказал ведущий. — Итак, я думаю, мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина. Скажи это со мной — маркиза Чолмондели — какое красивое имя!"Речь идет о Роуз Хэнбери, с которой Уильям познакомился еще в 2009-м, будучи в отношениях с Кейт, за два года до бракосочетания. Тогда же появились и первые слухи о романе принца "на стороне". Свадьба и последующее рождение детей сместили внимание с внебрачной связи, но в 2019-м (хотя сама маркиза, вообще-то, замужем) история получила новый импульс силами желтой прессы. Вот и сейчас "затворничество" принцессы Уэльской связывают с усталостью от измен мужа и планами развестись. Если это тайно уже не произошло.Видимое отчуждение?В понедельник, 11 марта, после того как Кейт опубликовала в X извинения за отредактированный снимок, ее и Уильяма папарацци заметили покидающими Виндзорский замок. Принц затем появился в Вестминстерском аббатстве на службе в честь Дня Содружества, в то время как его супруга собиралась на некую "частную встречу", по данным СМИ.Пресса отмечает, что чета выглядела довольно мрачно на заднем сиденье автомобиля. Уильям только мельком посмотрел на смартфон, а Кейт отвернулась, чтобы не встретиться взглядом с направленными на машину камерами.Разумеется, все эти детали медиа пытаются свести в единую картину с неутешительным выводом. В этом есть и ошибка королевской семьи, которая неохотно дает расширенные комментарии по частным вопросам, провоцируя все новые "конспирологические теории". Учитывая, что до Пасхи, когда принцесса должна появиться на публике, демонстрируя спокойную жизнь в браке, еще полмесяца, Уильяму и Кейт стоит приготовиться к новым порциям скандальных оценок их супружеской жизни.

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великобритания, кейт миддлтон