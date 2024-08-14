https://ria.ru/20240814/utechka-1966105953.html

В Британии произошла утечка химикатов

В Британии произошла утечка химикатов - РИА Новости, 14.08.2024

В Британии произошла утечка химикатов

Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:56

2024-08-14T10:56

2024-08-14T12:30

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великобритания

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ, сообщает местный городской совет в соцсети X. "Агентства (в составе партнерства местных служб региона - ред.) Западный Мидленд расценивают разлив химикатов в канале в Уолсолле как крупный инцидент… Мы можем подтвердить, что агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ", - говорится в сообщении властей. Городской совет также заявил, что утечка произошла с "объекта", не приводя дополнительной информации. Отмечается, что в настоящий момент идет расследование произошедшего. Власти рекомендовали местным жителям избегать зоны канала и прилежащих бечёвников, а также незамедлительно обратиться к врачу в случае ухудшения самочувствия после контакта с водой.

https://ria.ru/20240411/radiatsiya-1939340004.html

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