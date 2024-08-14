В Британии произошла утечка химикатов
В британском городе Уолсолл произошла утечка химических веществ в канал
© Фото : Google Street ViewКанал в британском городе Уолсолл, куда попали химикаты
© Фото : Google Street View
Канал в британском городе Уолсолл, куда попали химикаты
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ, сообщает местный городской совет в соцсети X.
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"Агентства (в составе партнерства местных служб региона - ред.) Западный Мидленд расценивают разлив химикатов в канале в Уолсолле как крупный инцидент… Мы можем подтвердить, что агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ", - говорится в сообщении властей.
Городской совет также заявил, что утечка произошла с "объекта", не приводя дополнительной информации.
Отмечается, что в настоящий момент идет расследование произошедшего.
Власти рекомендовали местным жителям избегать зоны канала и прилежащих бечёвников, а также незамедлительно обратиться к врачу в случае ухудшения самочувствия после контакта с водой.
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