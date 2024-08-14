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В здании второго энергоблока АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды - РИА Новости, 14.08.2024
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04:04 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/utechka-1966063356.html
В здании второго энергоблока АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды
В здании второго энергоблока АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды - РИА Новости, 14.08.2024
В здании второго энергоблока АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды
Утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества, произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:04
2024-08-14T04:04
в мире
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества, произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, вода не попала в окружающую среду, передает телеканал NHK. По данным компании-оператора станции TEPCO, утечка была обнаружена 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было зафиксировано аномальное снижение уровня воды. Проверка уровня воды в самом бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива показала, что он находится в пределах нормы. Подача новой воды была временно остановлена, а в здание был запущен робот для обследования помещений. Так, было установлено, что вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу утечки не произошло. Несмотря на то, что подача новой воды в бассейн для охлаждения отработанного ядерного топлива в настоящее время не осуществляется, компания-оператор считает, что проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет, так как температура в бассейне поднимется максимум до 46 градусов, что ниже максимальных референсных значений в 65 градусов. По данным телеканала, в течение этой недели в здание второго энергоблока будет вновь запущен робот, чтобы выявить точное место утечки и ее возможную причину. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
https://ria.ru/20240715/radionuklidy-1959676806.html
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в мире, япония, чернобыль, фукусима-1, tepco, терсо
В мире, Япония, Чернобыль, Фукусима-1, TEPCO, ТЕРСО
В здании второго энергоблока АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды

NHK: на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. Утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества, произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, вода не попала в окружающую среду, передает телеканал NHK.
По данным компании-оператора станции TEPCO, утечка была обнаружена 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было зафиксировано аномальное снижение уровня воды.
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Проверка уровня воды в самом бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива показала, что он находится в пределах нормы. Подача новой воды была временно остановлена, а в здание был запущен робот для обследования помещений. Так, было установлено, что вытекшая из резервуара вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу утечки не произошло.
Несмотря на то, что подача новой воды в бассейн для охлаждения отработанного ядерного топлива в настоящее время не осуществляется, компания-оператор считает, что проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет, так как температура в бассейне поднимется максимум до 46 градусов, что ниже максимальных референсных значений в 65 градусов.
По данным телеканала, в течение этой недели в здание второго энергоблока будет вновь запущен робот, чтобы выявить точное место утечки и ее возможную причину.
В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол.
Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. Благодаря проведенной в последующие годы дезактивации в части из них режим эвакуации снят и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остается непригодной для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.
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