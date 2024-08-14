https://ria.ru/20240814/ustroystva-1966199672.html

Названы самые удобные для россиян устройства с голосовыми помощниками

Названы самые удобные для россиян устройства с голосовыми помощниками - РИА Новости, 14.08.2024

Названы самые удобные для россиян устройства с голосовыми помощниками

Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона, также популярными устройствами названы смарт-колонка или станция, ноутбук и умное ТВ,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:23

2024-08-14T17:23

2024-08-14T17:23

технологии

россия

гаджеты

втб (банк)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона, также популярными устройствами названы смарт-колонка или станция, ноутбук и умное ТВ, следует из опроса ВТБ. Отмечается, что 98% россиян знают, что такое голосовой помощник. Хотя бы один раз им пользовались 2/3 респондентов. 81% опрошенных отметили, что пользуются голосовыми помощниками со смартфона, со смарт-колонки или станции – 36%, с ноутбука и умного ТВ – 24%. По данным пресс-службы, самая высокая доля тех, кто включает голосовой помощник с телевизора, живет в Центральном и Северо-Кавказском округах (34% и 35%, соответственно). Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Самые экзотические варианты – с бытовой техники и приборами освещения – назвали 6% (в Центральном круге – 12%) и 3%, соответственно. Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами и пр. При этом среди москвичей выше доля тех, кто добавил голосового помощника в лампы в рамках системы умный дом – 6%. Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей – поиск информации в интернете (68%) и ответы на интересующие вопросы (64%), прогноз погоды (59%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (55%) и виртуального секретаря (функции будильника и напоминаний, поиска документов, создания записей). Каждый четвертый использует голосового помощника для навигации и прослушивания новостей. Еще 26% просят ассистента поддержать разговор, а 22% – поставить аудиокнигу. Кроме того, голосовые помощники востребованы у россиян в финансовой сфере. Около половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом – запрос баланса по картам и счетам (52%), финансовое консультирование (41%) и ежедневные рутинные операции (39%). Почти каждый четвертый узнает через голосового ассистента финансовые новости и спрашивает инвестиционные советы, а каждый пятый – управляет семейным бюджетом. “Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвертый пользователь применяет их для операций daily-banking: например, "Помощник ВТБ" в устройствах и приложениях с виртуальным ассистентом Алисой умеет оплачивать коммунальные услуги в Москве, сотовую связь, штрафы ГАИ, переводы между своими счетами и через СБП. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением", – приводит пресс-служба слова начальника управления "Контактный центр" банка ВТБ Руслана Фазилова. Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1,5 тысячи жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20240807/onlayn-prilozhenie-1964667431.html

https://ria.ru/20240726/servis-1962225731.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, гаджеты, втб (банк)