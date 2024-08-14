https://ria.ru/20240814/ukraina-1966283361.html

СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow

СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow

Министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T23:06

2024-08-14T23:06

2024-08-14T23:07

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

андрей келин

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, сообщает британская газета Times. Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран. "За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации", - пишет издание. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей келин, сергей лавров, нато, в мире