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СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 14.08.2024 (обновлено: 23:07 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966283361.html
СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow
СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow - РИА Новости, 14.08.2024
СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow
Министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T23:06
2024-08-14T23:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир зеленский
андрей келин
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, сообщает британская газета Times. Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран. "За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации", - пишет издание. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей келин, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Келин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: Британия хочет убедить союзников позволить Украине бить Storm Shadow

Times: Британия хочет убедить союзников разрешить Киеву бить Storm Shadow по РФ

CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, сообщает британская газета Times.
Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
"За кулисами министры пытаются убедить союзников позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow внутри России. Страны не хотели разрешать Украине использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации", - пишет издание.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАндрей КелинСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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