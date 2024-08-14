https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте

"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 15.08.2024

"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-14T22:03

2024-08-14T22:03

2024-08-15T05:33

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua."Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово", — отметил он.По словам военного, военкоматы просто набирают людей для галочки, не думая о том, что они будут делать на передовой. Он заметил, что часто на фронте оказываются люди, которые физически и психологически не готовы к этому.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которо му все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в ТЦК. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240814/donbass-1966263048.html

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украина, вооруженные силы украины