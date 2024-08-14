Рейтинг@Mail.ru
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 14.08.2024 (обновлено: 05:33 15.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 15.08.2024
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T22:03
2024-08-15T05:33
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua."Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово", — отметил он.По словам военного, военкоматы просто набирают людей для галочки, не думая о том, что они будут делать на передовой. Он заметил, что часто на фронте оказываются люди, которые физически и психологически не готовы к этому.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которо му все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в ТЦК. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240814/donbass-1966263048.html
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте

Командир роты ВСУ Баранов: новобранцы на передовой еле ходят и теряют сознание

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua.
"Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово", — отметил он.
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе
Вчера, 19:59
По словам военного, военкоматы просто набирают людей для галочки, не думая о том, что они будут делать на передовой. Он заметил, что часто на фронте оказываются люди, которые физически и психологически не готовы к этому.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которо му все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в ТЦК. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине
Вчера, 16:26
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала