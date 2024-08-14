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"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте - РИА Новости, 15.08.2024
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T22:03
2024-08-14T22:03
2024-08-15T05:33
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua."Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово", — отметил он.По словам военного, военкоматы просто набирают людей для галочки, не думая о том, что они будут делать на передовой. Он заметил, что часто на фронте оказываются люди, которые физически и психологически не готовы к этому.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которо му все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в ТЦК. Сроки демобилизации в документе не прописаны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
"Через три дня". Украинский военный откровенно высказался о фронте
Командир роты ВСУ Баранов: новобранцы на передовой еле ходят и теряют сознание
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов раскритиковал деятельность ТЦК из-за неготовых воевать новобранцев, передает ТСН.ua.
"Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры — дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово", — отметил он.
По словам военного, военкоматы просто набирают людей для галочки, не думая о том, что они будут делать на передовой. Он заметил, что часто на фронте оказываются люди, которые физически и психологически не готовы к этому.
В мае на Украине
приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которо му все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в ТЦК. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>