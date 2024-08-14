Военный комитет НАТО соберется в Чехии для обсуждения помощи Украине
Военный комитет НАТО соберется в Чехии для обсуждения помощи Украине в сентябре
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Военный комитет стран НАТО соберется в Праге 13-15 сентября на уровне начальников генштабов, обсудит, в частности, реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
"Высший военный орган НАТО - Военный комитет - соберется с 13 по 15 сентября в Праге, Чехия… В рамках комплекса мер поддержки Украины это заседание позволит обсудить создание нового командования НАТО по обучению, содействию безопасности Украины, который должен обеспечить планирование и координацию помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
В повестке также значится обсуждение прогресса в реализации оборонных планов, в укреплении коллективной обороны и сдерживания и развитии глобального партнерства с Азией.
Кроме того, начальники генеральных штабов НАТО обсудят открытие совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет основываться на опыте украинского конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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